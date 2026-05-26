Panamá presenta su lista de jugadores para el Mundial 2026

La Federación Panameña de Fútbol reveló, mediante un evento especial realizado en el Edificio de la Administración del Canal de Panamá, la lista de 26 jugadores que representarán a la selección canalera en el Mundial 2026.

Entre los convocados destaca Adalberto “El Coco” Carrasquilla, quien recientemente se lesionó en la final de la Liga MX con Pumas frente a Cruz Azul, por lo que habrá que monitorear su estado físico de cerca.

La selección panameña llega con una generación bastante atractiva, que ya dio de qué hablar en torneos recientes como la Copa Oro y la Nations League de Concacaf. Ahora, el objetivo será confirmar ese crecimiento en el máximo escenario del futbol mundial.

Panamá ya no luce como aquella selección que solo celebraba clasificar; hoy es un equipo más competitivo, con mayor experiencia internacional y futbolistas que comienzan a destacar fuera de la región.

Aspiran pasar de grupo

El seleccionador de Panamá, Thomas Christiansen, dejó claro este martes que la exigencia va a “ser máxima” de su parte hacia los jugadores en el Mundial 2026, donde pueden ser ambiciosos, buscar una victoria y pasar de grupo.

Christiansen presentó la lista de 26 jugadores convocados para representar a Panamá en la Copa Mundial de la FIFA 2026, que incluye a 24 jugadores que militan en ligas del extranjero y dos provenientes de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

“Ellos ya no van de novatos, algunos, por supuesto, que debutan, otros tienen la experiencia, pero entre todos tienen que sacar el máximo rendimiento. Esa es la oportunidad para todo el grupo de lucirse, hacerse conocer y también mejorar su carrera deportiva e individual”, apuntó en conferencia de prensa el entrenador de “La Roja” centroamericana.

“Mejorarlo sería un empate, pero yo creo que podemos ser ambiciosos, una victoria y con eso soñar de pasar de grupo”, comentó.

El entrenador destacó que en estos momentos hay que “confiar”, darle el apoyo a esos 26 jugadores que van a estar presentes de que sí que “se puede lograr” el objetivo.

“Yo en lo deportivo no tengo que discutir nada”, dijo el entrenador ante la insistencia de la prensa, y anunció que Barría, por el momento, está en la lista de respaldo o “backup” junto a Víctor Griffith, Iván Anderson y José Murillo.

Christiansen aclaró que su mayor dolor de cabeza fue conformar el medio del campo, zona neurálgica de su estilo de juego, y conocer con certeza el estado físico de Adalberto Carrasquilla, aquejado de un lesión que resultó ser más leve de lo pensado.

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