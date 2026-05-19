Lotería: hombre halló boleto de $5.9 millones en su casa a días antes de expirar

Un jugador de lotería en Nueva Jersey estuvo a punto de perder un premio multimillonario después de olvidar dónde había guardado su boleto ganador. El hombre logró encontrarlo apenas ocho días antes de que venciera el plazo para reclamarlo.

De acuerdo con la Lotería de Nueva Jersey, el afortunado –cuya identidad no ha sido revelada públicamente– encontró el boleto ganador de Pick-6 dentro de un viejo pantalón guardado en su clóset.

El boleto, valuado en $5.9 millones, había sido comprado el 22 de mayo de 2025 en la gasolinera Eisenhower Exxon, ubicada en el 550 de Eaglerock Ave., en Roseland, condado de Essex.

Las autoridades recordaron que los jugadores tienen hasta un año después del sorteo original para cobrar premios de lotería en el estado.

La búsqueda comenzó luego de que la lotería anunciara el mes pasado que el premio todavía seguía sin ser reclamado.

El jugador, quien frecuentaba esa gasolinera, decidió hablar con empleados del establecimiento para tratar de recordar si él podría ser el ganador.

“Si bien no sabían con certeza quién era el ganador, sabían que solo unos pocos clientes habituales jugaban Pick-6 y le dijeron que revisara todo nuevamente”, indicó la lotería en un comunicado.

Tras esa conversación, el hombre regresó a su casa y comenzó a buscar en todos los lugares posibles donde pudo haber dejado el boleto.

Después de revisar distintos rincones sin éxito, decidió inspeccionar los bolsillos de todos sus pantalones guardados en el clóset. Fue entonces cuando encontró un boleto arrugado de Pick-6 dentro de uno de ellos.

Al confirmar que se trataba del boleto ganador, el hombre acudió de inmediato a las oficinas de la lotería el 14 de mayo para reclamar el premio.

La Lotería de Nueva Jersey aprovechó el caso para recordar a los jugadores la importancia de revisar sus boletos.

“Como siempre, la Lotería de Nueva Jersey les recuerda a los jugadores que revisen sus boletos. Aunque es raro que premios mayores queden sin reclamar, muchos boletos pequeños permanecen olvidados durante meses o años en cajones y bolsillos cuando podrían canjearse por dinero”, señalaron las autoridades.

La institución también recordó que los boletos pueden escanearse en cualquier punto autorizado de la lotería o mediante la aplicación oficial NJ Lottery usando la cámara del teléfono.

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