Parto de mujer en un tribunal de Brooklyn impulsa límite al uso de grilletes en Nueva York

Rebecca Figueroa contó que cuando dio a luz su cuarto hijo, le ataron la pierna derecha a la cama del hospital con tanta fuerza que el grillete que la amarraba le dejó marcas de cortes en la piel.

La mujer, que en ese momento contaba con veintitantos años y era adicta a las drogas, estaba a la espera de un juicio en el condado de Suffolk por cargos menores que posteriormente fueron desestimados, dijo. Diecinueve años después, todavía se aflige al recordar la soledad y la impotencia quue sintieo en ese entonces.

“Me sentí herida. Me sentí triste. Me sentí desanimada”, dijo Figueroa. “Sentía que estaba gritando y nadie podía oírme”.

Un cúmulo de proyectos de ley que se encuentran pendientes en la Legislatura estatal busca mejorar el trato a las mujeres embarazadas bajo custodia.

Un parto ocurrido a inicios de mayo en una corte de Brooklyn puso de nuevo en relieve esta legislación, que lleva años estancada en la legislatura estatal.

Un proyecto de ley prohibirá, en gran parte de los casos, el uso de grilletes en mujeres embarazadas bajo custodia policial en el trabajo de parto, el parto y el postparto. Además, reforzaría las protecciones existentes contra el uso de grilletes en cárceles o prisiones.

Otra legislación pendiente busca mejorar el acceso a la atención prenatal, las guarderías y los suministros médicos para mujeres embarazadas y parturientas bajo custodia policial.

El 15 de mayo, Samantha Randazzo dio a luz en la sala del tribunal mientras estaba bajo la custodia de oficiales del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), tras ser arrestada por un delito menor de drogas. Un defensor público presente en la sala esa noche señaló que la mujer tenía las manos esposadas a la espalda mientras esperaba su comparecencia ante el juez, pero los funcionarios dijeron que le quitaron las esposas una vez se hizo evidente que estaba en trabajo de parto.

El mencionado caso “pone de manifiesto” la necesidad de aprobar la legislación, declaró la asambleísta Linda Rosenthal, del West Side de Manhattan, quien patrocinó el proyecto de ley contra el uso de grilletes.

“[Esto] ilustra las consecuencias de no haberlo convertido en ley antes”, dijo. “Básicamente, nos exige que lo hagamos”.

Un vocero del NYPD declaró que le quitaron las esposas a Randazzo cuando empezó con el trabajo de parto.

El departamento no publica datos sobre cuántas mujeres embarazadas arrestan cada año. No obstante, la cantidad de mujeres puestas tras las rejas en todo EE.UU. aumentó en las últimas décadas, de acuerdo con Prison Policy Initiative.

En la ciudad de Nueva York, cerca de 465 mujeres están encarceladas en prisiones municipales cada día, dicen los datos más recientes del Departamento de Correcciones. Los detectives estiman que alrededor del 3% de las mujeres que ingresan en cárceles del país y el 4% de las mujeres admitidas en prisiones estatales están en estado de gestación, según la Women’s Community Justice Association.

Nueva York ya tiene leyes que restringen el uso de sujecciones en medio de un parto, en la mayoría de los casos, para las personas encarceladas. No obstante, esas leyes no se aplican a las personas bajo custodia de las fuerzas locales, incluido NYPD.

Al detener a mujeres embarazadas, la guía de patrulla de la policía señala a los agentes que las esposen por la espalda, salvo en circunstancias excepcionales como una emergencia médica, y que notifiquen a un supervisor.

De acuerdo con la guía, los supervisores pueden decidir si es apropiado un método menos restrictivo, como esposarlas por delante del cuerpo o sujetarles una mano a un poste fijo. El manual instruye a los agentes a considerar varios factores al determinar el nivel de sujeción adecuado, incluyendo la seguridad de los presentes, la posibilidad de que la persona escape y las circunstancias que llevaron a su arresto.

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