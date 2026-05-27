Pitbull busca voluntarios para batir el récord de la mayor cantidad de personas con calvas falsas

El rapero Pitbull anunció que está buscando voluntarios que lo ayuden mientras intenta batir el récord mundial de la mayor cantidad de personas con calvas falsas reunidas en un mismo lugar.

El artista se presentará en concierto en el festival BST Hyde Park en Londres el 10 de julio. Pitbull está pidiendo a los asistentes que se ofrezcan como voluntarios para contar los gorros para simular la calvicie entre el público.

“Por si se lo perdieron, vamos a por un título de los Récords Guinness con Mr. Worldwide, @pitbull, y necesitamos un escuadrón de voluntarios legendarios para que nos ayuden a hacerlo oficial. Su misión (si deciden aceptarla) es contar a los calvos con cabeza brillante entre la multitud y ayudarnos a hacer historia”, dice una publicación conjunta del festival y el cantante en Instagram.

Los fans de Pitbull usan calvas falsas al asistir a sus conciertos. Crédito: Scott A Garfitt | AP

La convocatoria está dirigida tanto a personas que tengan boletos como a quienes no lo tengan. Los que quieran participar como voluntarios deberán inscribirse a través del sitio web de BST.

La iniciativa se anunció en febrero de este año. “Libro Guinness de los Récords Mundiales, prepárense para todos los que la darán todo el 10 de julio en Hyde Park. Cada vez que se ponen esa calva postiza, saben que están a punto de pasarlo de maravilla. Agradecemos el cariño, el compromiso y el apoyo. Más que nada, solo queremos darles las gracias. ¡Dale!”, declaró Pitbull.

La idea de romper este récord se debe a la tendencia en los conciertos de Pitbull en la que los asistentes usan una calva falsa, anteojos oscuros, un bigote falso, camisa blanca y corbata negra. La idea de esto es imitar el look que ha caracterizado a Pitbull desde el inicio de su carrera.

Debido a esta tendencia, Greg James, presentador de BBC Radio 1, le envió un mensaje de texto al artista sugiriendo intentar batir el récord mundial de la mayor cantidad de personas con calvas falsas. Según se informa, Pitbull respondió, indicando que un miembro de su equipo se encargaría de ello.

Además de Pitbull, otros de los artistas que actuarán en el Festival de Londres son el cantante escocés Lewis Capaldi, la banda estadounidense Maroon 5 y el grupo de indie folk Mumford & Sons.

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