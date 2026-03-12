Pitbull quiere transformar su casa de infancia

Pitbull está en pleno desarrollo de una nueva sede para Mr. 305 Inc., el sello discográfico que fundó en 2009. El nuevo edificio será construido en el mismo lote donde se encuentra una de las casas en Miami, Florida, que habitó durante su infancia.

Según información compartida por ‘New York Post’, Pitbull y su equipo ya han recibido el permiso para demoler la casa de dos dormitorios donde vivió el cantante. Sin embargo, aún están a la espera de la aprobación del permiso para desarrollar un moderno edificio de ocho plantas.

Pitbull nació en Miami, Florida, hace 45 años y durante su infancia y adolescencia llegó a pasar temporadas en centros de acogida. Sin embargo, esta propiedad ubicada en el barrio de Wynwood para tener un significado especial para él.

La casa que será demolida fue originalmente construida en 1927 y tiene una extensión de 720 pies cuadrados distribuidos en dos dormitorios, sala de estar, comedor y cocina. Según registros, esta propiedad se vendió por última vez en 2015 por $400,000 dólares.

Lo que ha informado ‘New York Post’ es que el desarrollo de la nueva sede de Mr. 305 Inc. está a cargo de Rilea Group bajo el diseño de Deforma Studio. El estudio encargado de su diseño también se ha encargado de difundir imágenes que dan una idea de cómo se verá el edificio.

Por ahora queda esperar si se les otorgan los permisos para la nueva construcción y, mientras tanto, no se ha revelado la fecha para la que esperan tener la sede terminada.

Hay que recordar que Pitbull fundó su propio sello discográfico en 2009 junto con su socio Robert Fernández. Mr. 305 Inc. siempre ha sido presentado como un sello independiente, aunque también han logrado alcanzar alianzas destacadas en la industria musical. Por ejemplo, han alcanzado acuerdos de distribución con Universal Music Group.

Durante casi dos décadas, Mr. 305 Inc. ha trabajado con artistas destacados del hip-hop y del género urbano como Lenier, IAmChino, Omar Courtz y otros.

