Personas que solicitaron trabajo en McDonald’s de Washington recibirían más de $1,000

Miles de personas que aplicaron para trabajar en restaurantes McDonald’s operados por una franquicia en el estado de Washington podrían recibir pagos superiores a los $1,000 tras un acuerdo legal relacionado con publicaciones de empleo.

La empresa KTC LLC acordó pagar $681,600 dólares para resolver una demanda colectiva en la que fue acusada de no incluir rangos salariales ni información de sueldo en anuncios de trabajo, algo requerido por la Ley de Igualdad Salarial y Oportunidades de Washington.

Aunque la compañía negó haber cometido alguna irregularidad, decidió llegar a un acuerdo para evitar continuar el proceso judicial.

Quiénes podrían recibir dinero

El acuerdo cubriría a personas que solicitaron empleo en restaurantes McDonald’s operados por KTC LLC entre el 1 de enero de 2023 y el 13 de marzo de 2025.

Para ser elegible, la vacante a la que aplicaron no debió incluir información sobre salario o rango de pago.

Los miembros del acuerdo podrían recibir aproximadamente $1,093.40 dólares cada uno, aunque la cifra final podría variar dependiendo de los honorarios legales y la cantidad total de pagos emitidos.

No será necesario hacer un reclamo en la mayoría de los casos

La mayoría de las personas incluidas en el acuerdo no tendrán que llenar formularios ni realizar trámites adicionales para recibir el dinero.

Los administradores del acuerdo planean enviar automáticamente cheques en papel utilizando las direcciones que ya tienen registradas.

Parte del fondo total también será utilizado para cubrir costos administrativos y honorarios de abogados relacionados con el caso.

Cuándo comenzarían los pagos

Una audiencia final para aprobar el acuerdo está programada para el 30 de agosto.

Si el juez aprueba el convenio, los pagos comenzarían aproximadamente 30 días después de esa fecha.

También se informó que el plazo para excluirse del acuerdo automático concluyó en junio del año pasado.

La ley exige transparencia salarial

La demanda se basó en la Ley de Igualdad Salarial y Oportunidades del estado de Washington, que obliga a los empleadores a incluir escalas salariales o rangos de sueldo en publicaciones de empleo.

Las demandas colectivas permiten que grupos de personas con reclamos similares puedan unirse en un solo caso legal contra una empresa u organización.

En muchos casos, las compañías optan por llegar a acuerdos económicos para evitar gastos mayores asociados a litigios prolongados, aun cuando nieguen haber actuado incorrectamente.

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