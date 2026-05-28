Repartidores de apps protestan en NYC por bloqueos de cuentas

Repartidores de comida por aplicación protestaron en Nueva York para denunciar lo que consideran bloqueos injustos de cuentas en plataformas como Uber Eats, DoorDash y otras compañías del sector. Para muchos de ellos, una desactivación no es solo un problema técnico: significa perder de un día para otro su principal fuente de ingresos.

La protesta volvió a poner en el centro del debate una queja que los “deliveristas” vienen sosteniendo desde hace meses: las apps pueden suspender o cerrar cuentas con explicaciones insuficientes, procesos poco claros y escasas posibilidades de apelación.

Organizaciones de trabajadores aseguran que este tipo de bloqueos afecta especialmente a inmigrantes que dependen del reparto para pagar alquiler, comida, bicicleta eléctrica, teléfono y otros gastos básicos. En una ciudad cara como Nueva York, quedar fuera de la plataforma puede convertirse rápidamente en una emergencia económica.

El Departamento de Protección al Consumidor y al Trabajador de NYC detalla las leyes vigentes que protegen a repartidores de apps. Crédito: Shutterstock

Qué reclaman los repartidores

Los trabajadores piden reglas más claras antes de que una cuenta sea desactivada, avisos previos cuando sea posible y un proceso real para apelar decisiones que pueden dejarlos sin empleo.

El reclamo no es menor. En los últimos años, Nueva York reconoció nuevas protecciones para repartidores de apps, incluyendo normas sobre pago mínimo, transparencia en propinas y derechos laborales básicos. Pero los bloqueos de cuentas siguen siendo uno de los puntos más sensibles.

Para los deliveristas, el problema es que muchas decisiones dependen de sistemas internos de las plataformas, reportes de clientes o algoritmos difíciles de revisar. En la práctica, dicen, pueden ser castigados sin entender exactamente qué ocurrió.

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Un tema que llegó al Concejo Municipal

El debate también avanzó en el plano político. El Concejo Municipal de Nueva York impulsó medidas para exigir que las compañías expliquen las razones de una desactivación y ofrezcan mecanismos de revisión.

La idea central es que una app no pueda expulsar a un trabajador de la plataforma sin una causa clara ni una oportunidad razonable de defensa.

Defensores de los repartidores sostienen que estas reglas son necesarias porque, aunque muchos trabajadores son considerados contratistas independientes, dependen económicamente de las plataformas como si fueran empleadores.

Las apps defienden sus procesos

Las compañías suelen argumentar que las desactivaciones pueden responder a problemas de seguridad, documentación, fraude, antecedentes, incumplimientos de normas o reportes de usuarios.

Uber, por ejemplo, sostiene que los repartidores y conductores deben tener la posibilidad de pedir una revisión en determinados casos y que las decisiones pueden incluir intervención humana, especialmente cuando hay reportes o disputas.

Aun así, los trabajadores insisten en que el sistema sigue siendo desigual: las plataformas controlan el acceso al trabajo, mientras que los repartidores muchas veces no tienen una respuesta rápida ni suficiente cuando su cuenta queda bloqueada.

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Por qué importa para la comunidad inmigrante

El reparto por aplicación se convirtió en una de las fuentes de trabajo más visibles para inmigrantes en Nueva York. Muchos deliveristas trabajan largas jornadas, enfrentan robos, accidentes, mal clima y presión por entregar rápido.

Por eso, la desactivación de cuentas se transformó en un reclamo laboral clave. Para quienes viven al día, no poder conectarse a la app durante una semana puede significar atrasarse con la renta o endeudarse.

La protesta muestra que, pese a los avances legales en la ciudad, la relación entre las plataformas y los trabajadores sigue siendo uno de los debates laborales más urgentes de Nueva York.

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