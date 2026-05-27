Alexia Putellas jugó su último partido con el FC Barcelona tras 14 temporadas

Alexia Putellas, la legendaria capitana del FC Barcelona, anunció este miércoles a través de un emotivo vídeo en sus redes sociales que abandonará la entidad azulgrana al término de la presente temporada, poniendo fin a una era irrepetible de 14 años en el primer equipo.

En su mensaje de despedida, Putellas recordó sus inicios y el impacto emocional de defender el escudo que compartía con su difunto padre, describiendo al club como su refugio en su peor momento personal: “Siempre diré que, en mi peor momento, el Barça me salvó. Por todo eso, siempre estaré en deuda con estos colores”.

Adiós a la afición

La dos veces ganadora del Balón de Oro (2021 y 2022) confirmó que su último compromiso como culé sería este mismo miércoles 27 de mayo en el Estadio Johan Cruyff ante la Real Sociedad, encuentro que ganó el conjunto catalán 2-1.

Al finalizar el encuentro, Putellas se hizo con la microfonía del estadio para agradecer a aquellos “que creyeron” como a “los que no”, argumentando que “el camino ha sido precioso” en el Barcelona.

“Este miércoles (en el homenaje institucional en el Spotify Camp Nou) ha sido impresionante, con un sentimiento muy profundo, pero ahora me quiero despedir de vosotros y daros las gracias (…) Os llevaré siempre en el corazón, hemos vivido noches increíbles que serán imborrables en mi corazón”, asegurí la futbolista de 32 años,.

Un palmarés de leyenda y dimensión Messi

La centrocampista se marcha de la institución catalana consolidada como la jugadora más laureada de la historia del club, registrando una dimensión de éxito colectivo e individual solo comparable con el legado de Leo Messi en la rama masculina.

Desde su llegada en 2012 procedente del Levante, Alexia ha capitaneado la transformación profesional del fútbol femenino en España, acumulando un total 508 goles y 38 títulos con el Barcelona.

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