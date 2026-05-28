Países Bajos sorprende en su convocatoria con el regreso de un veterano al Mundial 2026

Países Bajos sorprendió en su lista para el Mundial 2026 con el inesperado regreso de Marten de Roon tras cuatro años de ausencia.

Suscríbete a DAZN aquí y no te pierdas la UEFA Champions League

Marten de Roon no disputaba un partido con Países Bajos desde 2022. Su última aparición oficial fue en la Nations League, antes del Mundial de Qatar.

Desde entonces, no había vuelto a entrar en ninguna convocatoria de Ronald Koeman. Con respecto a la lista de 26, el exentrenador del FC Barcelona introdujo trece cambios respecto a la Eurocopa 2024.

Apostó por debutantes como Crysencio Summerville y Mats Wieffer. Memphis Depay se mantiene como uno de los referentes ofensivos.

En el grupo también figura Frenkie de Jong, pieza clave del Barcelona. Quedaron fuera Stefan de Vrij, Jeremie Frimpong, Lutsharel Geertruida, Matthijs de Ligt, Ian Maatsen, Justin Bijlow, Jerdy Schouten, Joey Veerman, Georginio Wijnaldum, Steven Bergwijn, Xavi Simons y Joshua Zirkzee.

Aun así, Koeman mantendrá cerca a Geertruida mientras su cuerpo técnico evalúa la condición física de Jurrien Timber, incluido en la convocatoria pese a llevar dos meses sin actividad.

Países Bajos competirá en el Grupo F, donde debutará ante Japón el 14 de junio, enfrentará a Suecia el 20 y cerrará la fase ante Túnez el 25.

Lista de convocados para el Mundial 2026 de Países Bajos

Porteros

Bart Verbruggen (Brighton/ING)

Mark Flekken (Bayer Leverkusen/GER)

Robin Roefs (Sunderland/ING)



Defensas



Denzel Dumfries (Inter Milan/ITA)

Mats Wieffer (Brighton/ING)

Virgil Van Dijk (Liverpool/ING)

Jurrien Timber (Arsenal/ING)

Jan Paul Van Hecke (Brighton/ING)

Jorrel Hato (Chelsea/ING)

Micky van de Ven (Tottenham/ING)

Nathan Ake (Manchester City/ING)



Medios/Delanteros



Frenkie de Jong (Barcelona/ESP)

Quinten Timber (Marsella/FRA)

Teun Koopmeiners (Juventus/ITA)

Ryan Gravenberch (Liverpool/ING)

Marten De Roon (Atalanta/ITA)

Donyell Malen (Roma/ITA)

Crysencio Summerville (West Ham/ING)

Tijani Reijnders (Manchester City/ING)

Justin Kluivert (Bournemouth/ING)

Guus Til (PSV)

Cody Gakpo (Liverpool/ING)

Noa Lang (Galatasaray/TUR)

Memphis Depay (Corinthians/BRA)

Brian Brobbey (Sunderland/ING)

Wout Weghorst (Ajax).

Sigue leyendo:

· Mauricio Pochettino sobre ausencia de Diego Luna: “A mí también me tocó quedar fuera del Mundial”

· Neymar Jr. en peligro al Mundial 2026 con nueva lesión

· 3 jugadores salen de convocatoria Costa Rica por escándalo en concentración