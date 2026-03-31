Gervonta Davis contrademandó a su expareja por $20 millones tras desplome de su pelea con Jake Paul, según reportes

Los problemas legales de Gervonta Davis siguen dando que hablar. Este martes se conoció que ‘Tank’ contrademandó a su expareja por $20 millones de dólares. ¿La razón? El boxeador considera que denuncia de agresión física en su contra desplomó su pelea de millonarias ganancias ante Jake Paul.

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De acuerdo con la cadena TMZ Sports, después de que se retirara uno de los tres cargos, Davis negó todas las acusaciones, alegando que el incidente fue una estrategia de extorsión y acusando a su expareja de pedirle una compensación de $1.1 millones de dólares para abandonar la causa.

Davis sostiene en su defensa que nunca agredió ni estranguló a la mujer, y que tampoco la retuvo contra su voluntad. El boxeador también argumenta que la mujer no presentó lesiones y que llegó a decirle a su empleador que estaba bien tras el incidente.

Asimismo, indicó que ambos pasaron la noche juntos en la casa de ella después del supuesto ataque, lo que, según su versión, contradice la narrativa de agresión.

Contrademanda de $20 millones de dólares

Según TMZ, Gervonta y su equipo legal presentaron una contrademanda por $20 millones de dólares, alegando que el caso le costó una enorme pérdida económica por desplomar su pelea ante Jake Paul.

La contrademanda se basa en la figura legal de “interferencia con relaciones comerciales”. ‘Tank’ considera que la acusación de su expareja arruinó intencionalmente su lucrativo combate.

Basado en estimaciones no oficiales, Gervonta iba a ganar entre $30 y $40 millones de dólares por su pelea ante Jake Paul. No obstante, tras el escándalo judicial, ‘Tank’ fue bajado de la cartelera y reemplazado por Anthony Joshua.

Entre tanto, la contrademanda de Davis ya recibió una respuesta por parte del equipo legal de su expareja: una moción que busca desestimar la causa.

Davis aún enfrenta cargos criminales en Florida por intento de secuestro (delito grave) y agresión (delito menor).

El conflicto entre Gervonta Davis y su expareja

El hecho ocurrió el pasado 27 de octubre de 2024 en un club de Miami Gardens donde trabaja la pareja del boxeador, Courtney Rossell.

Días después presentó una demanda alegando que Davis entró al club donde trabajaba como camarera VIP y la agredió en una habitación trasera del local que no tenía cámaras de seguridad.

La mujer indicó que Davis la agarró por la parte posterior de la cabeza, tirando de ella con una mano y sujetándola por la garganta con la otra, mientras la arrastraba a la fuerza por varias zonas. La supuesta agresión se dio en el estacionamiento.

Rosell reveló que conoce a Davis desde 2022 y su relación sentimental tuvo una duración de aproximadamente cinco meses, 30 días antes de la supuesta agresión.

La denuncia se dio un mes después de que Gervonta y Courtney pusieron fin al vínculo y dos semanas antes de la pelea contra Jake Paul en el Kaseya Center de Miami.



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