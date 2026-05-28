Juez nombrado por Trump rechaza bloquear cambio sobre el voto por correo

Un tribunal federal de Washington D.C. rechazó la solicitud de suspender la orden ejecutiva del presidente Donald Trump, que establece un censo electoral federal y restringe el voto por correo.

El juez federal Carl Nichols desestimó la petición de frenar la normativa, que fue presentada por el Partido Demócrata y organizaciones de derechos civiles. Los demandantes argumentaron que la regulación de los comicios corresponde a los estados y al Congreso, calificando la orden de inconstitucional, informó Associted Press.

“El Tribunal reconoce que el Servicio Postal podría emitir una norma definitiva que afecte directamente a los demandantes o a sus miembros, o que el Gobierno podría elaborar listas estatales de ciudadanía que omitan a personas específicas debido a deficiencias particulares. Los demandantes podrán, por supuesto, reiterar sus mociones si se producen dichas acciones futuras. Sin embargo, hasta entonces, no pueden demostrar que se justifique una medida cautelar preliminar”, señaló Nichols en su resolución.

Postura de Trump contra el voto por correo desde 2020

Desde su derrota en las elecciones presidenciales de 2020 ante Joe Biden, Trump ha asegurado que el voto por correo está plagado de un supuesto fraude, por lo que inició una investigación federal sobre las elecciones de ese año, a pesar de que repetidas auditorías e investigaciones, incluidas las realizadas por republicanos , concluyeron que no hubo fraude. Trump también ha dicho que quiere “tomar el control” de la administración electoral en las zonas demócratas.

Tras el fallo en Washington, la oposición legal a esta medida presidencial se trasladó a Boston, en una juridicción donde grupos defensores del derecho al voto formalizaron una demanda independiente contra el decreto ante otra corte federal.

Medida de Trump para influir en el voto por correo

Entretanto, Trump emitió este decreto en marzo, luego de que el Congreso no aprobara un proyecto de ley de reforma electoral que contaba con su apoyo. En consecuencia, se creó un registro federal de votantes autorizados. Con base en este listado, el Servicio Postal de los Estados Unidos distribuirá las papeletas de votación física únicamente a los ciudadanos registrados, agregó AP.

Esta resolución representa el segundo intento del mandatario por modificar el sistema de votación mediante decretos en su segundo mandato. La primera orden ejecutiva, que exigía presentar un documento probatorio de ciudadanía para el registro de electores, fue paralizada previamente por múltiples jueces federales.

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