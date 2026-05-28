Julie Andrews reaparece públicamente a sus 90 años con una iniciativa sobre el Parkinson

Hablar de perfección en la vida artística es mencionar a Julie Andrews, una leyenda viviente de la industria de Hollywood que reapareció recientemente a nivel público dando un mensaje de concientización sobre la enfermedad de Parkinson.

La veterana actriz, cantante y escritora cuenta con una carrera de más de siete décadas en este orbe, iniciando en el teatro y terminando como ganadora del Premio Oscar como Mejor Actriz gracias a su icónica personificación de Mary Poppins.

Sin embargo, ese galardón obtenido en 1965 simplemente significó el inicio de su ejemplar trayectoria a nivel internacional; tras ser nominada en múltiples ocasiones nuevamente a los reconocimientos, diez nominaciones a los Emmy y su protagonismo fue determinante para que la entrega de “The Sound of Music” fuera premiada con un Globo de Oro.

Julie Andrews invita a seguir de cerca la enfermedad de Parkinson

Aunque actualmente está alejada de Hollywood, Andrews reapareció a nivel público en un video compartido a través de la plataforma de YouTube por la empresa de World Parkinson Coalition, haciendo una invitación a prestarle más atención a esta enfermedad neurodegenerativa, debido a que fue el séptimo Congreso Mundial sobre Parkinson.

“Su participación es invaluable mientras buscamos una cura para esta terrible enfermedad. Sé muy bien lo devastadora que puede ser. Ojalá todos podamos convertirnos en un faro de luz para detenerlo en seco. Cuenten conmigo como un hilo rojo. Gracias”, expresó Julie, para incentivar a los especialistas a involucrarse un poco más.

Actualmente, la enfermedad de Parkinson afecta a millones de personas en el mundo y es considerada uno de los trastornos neurológicos de mayor crecimiento.

¿Julie Andrews participará en la tercera entrega de “The Princess Diaries”?

Una de las cintas más populares en las que participó Andrews fue “The Princess Diaries“, la recordada película estrenada en 2002 en la que comparte reparto con Anne Hathaway y que tiene una secuela.

De hecho, según el portal Infobae, ya está confirmada una tercera entrega. Por esa razón, la gran interrogante es si Julie repetirá como la reina Clarisse Renaldi, lo que significaría su regreso a la pantalla. Hasta el momento, no se maneja esa información sobre la posible participación de la legendaria actriz de 90 años.

Aunque en los últimos años no ha aparecido físicamente, Andrews es quien realiza la voz de Lady Whistledown en la serie de Netflix “Bridgerton” y eso la llevó a ser galardonada como Mejor Interpretación de Voz en la edición 76 de los Arts Emmy Awards.

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