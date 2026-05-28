La sorpresa que Bad Bunny tuvo en su “Casita” al ver a Úrsula Corberó

La noche en el Estadi Olímpic de Barcelona tuvo un momento inesperado cuando Bad Bunny levantó la mirada hacia Úrsula Corberó. Desde “La Casita”, el icónico espacio VIP dentro del escenario, la actriz disfrutaba del espectáculo sin anticipar que terminaría convirtiéndose en una de las escenas más comentadas del concierto.

La sorpresa del artista quedó registrada en varios videos grabados por el público, y en cuestión de minutos ya circulaba por todas las plataformas.

Corberó, que en los últimos meses se había mantenido enfocada en su maternidad junto a Chino Darín, reapareció con una energía luminosa y completamente entregada al ambiente festivo. Su presencia no pasó desapercibida, especialmente para un cantante que llevaba años sin pisar España con un show propio.

Lo random que fue esto: Bad Bunny se sorprende al ver a Úrsula Corberó en la casita. pic.twitter.com/R6R7cVxCRc — BAD BUNNY DAILY UPDATES (@keiveiec) May 26, 2026

Noche entre celebridades

Instalada en “La Casita”, la actriz compartió el espacio con figuras reconocidas de la ciudad, entre ellos Lamine Yamal, que asistió junto a su nueva pareja, Inés García; Gerard Piqué; Ibai Llanos; la actriz Priscilla Delgado y la diseñadora Miranda Makaroff. La vibra del lugar era la de una fiesta en miniatura dentro del propio escenario, un sello que el artista instaló en su “DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour”.

En los clips registrados por fans se la ve charlando, riendo y moviéndose al ritmo de “Callaíta” y “Titi me preguntó”, mientras el cantante se acercaba a interactuar con las personas reunidas allí. En uno de esos momentos, Bad Bunny giró hacia la zona VIP y detectó a Corberó, reaccionando con gesto de sorpresa genuina y una sonrisa.

? 05.23.2026 | Úrsula Corberó attended Bad Bunny's concert in Barcelona with Miranda Makaroff. pic.twitter.com/YPt1G6LJRU — Úrsula Corberó Updates (@ucorberoupdates) May 24, 2026

Corberó, con nuevo look

La reconocida actriz de La Casa de Papel aprovechó su primera salida pública tras convertirse en madre para mostrar un look renovado. Su melena luce ahora capas que dan más volumen y un flequillo ligeramente más largo, acompañado de un rubio luminoso que ya había llevado en otras etapas.

El vestuario, camiseta negra sin mangas y falda asimétrica a juego, le permitió moverse sin restricciones durante las más de dos horas del concierto. Elegante, pero práctico, como suele preferir.

No era una noche cualquiera. Bad Bunny llevaba siete años sin presentarse en España y su última visita ocurrió antes de que su impacto global alcanzara el nivel actual. Las entradas en Barcelona se agotaron en horas, y el público respondió coreando canciones como “Dákiti” y “La Santa” desde el primer minuto.

Tras convertirse en madre junto a Chino Darín, Úrsula Corberó había optado por un perfil mucho más reservado. Su actividad en redes se había limitado a publicaciones puntuales y sin detalles de su nueva rutina familiar, un silencio que sus seguidores respetaron, pero que también alimentó la expectativa sobre su regreso.

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