Piqué irrumpe en show de Bad Bunny y Shakira se hace viral

En medio del espectáculo de Bad Bunny en Barcelona el pasado sábado, la imagen que terminó dominando las redes no fue un efecto de luces ni un momento del setlist, sino la presencia de Gerard Piqué, que apareció discretamente en “la casita”, ese rincón del escenario reservado para invitados que el público sigue con atención.

La propuesta escénica, inspirada en una típica fiesta puertorriqueña, suele recibir a rostros reconocidos. Por allí han pasado figuras como Úrsula Corberó, Lamine Yamal o Ibai Llanos. Sin embargo, la aparición del exfutbolista fue la que provocó un estallido de comentarios en X y en TikTok, plataformas donde la audiencia no tardó en preguntarse cómo podría recibir esto Shakira.

Los seguidores de ambos artistas recuerdan bien la energía que compartieron Shakira y Bad Bunny en el escenario del mediático espectáculo de la Super Bowl LIV halftime show, donde la colombiana y Jennifer Lopez fueron protagonistas.

Aquella actuación dejó al público deseando una colaboración formal entre Shakira y el puertorriqueño, una idea que se ha mantenido viva en montajes de fans, duetos imaginados y hasta canciones creadas con inteligencia artificial que circulan en YouTube y otras plataformas.

Esto se volvió viral en 2023, cuando Bad Bunny lanzó “Los Pits”, tema en el que incluyó una frase que muchos interpretaron como una respuesta al célebre “las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan” del éxito de Shakira junto a Bizarrap. El cantante escribió: “Ahora los hombres lloran, sí, pero sin parar de facturar”.

Gerard Piqué fue visto divirtiéndose en “la casita” de Bad Bunny durante su concierto en Barcelona. 🔥🐰 ¿Te esperabas verlo en su show?



CC: juanxel3 en TT pic.twitter.com/uWVKwsEm4A — EstiloDF (@EstiloDF) May 25, 2026

Lejos de molestarse, Shakira tomó el mensaje con humor. En sus historias de Instagram publicó el fragmento acompañado por un “¡Facturemos juntos entonces!”. Para muchos, aquel gesto alimentó la idea de que ambos artistas mantienen una buena relación y creo rumores de una colaboración.

La imagen que desató especulación

Aunque ninguno de los dos ha mencionado algún conflicto, la aparición de Gerard Piqué en uno de los momentos más comentados del concierto de Bad Bunny reavivó el debate.

La expectativa siempre presente en torno a cualquier capítulo relacionado con Shakira, convirtió la escena en material perfecto para viralizar.

Minutos después, X y TikTok estaban inundadas de mensajes preguntándose qué pensaría la colombiana al ver a su ex disfrutando del espectáculo del artista con quien tantos la imaginan creando música.

Por ahora, Shakira no ha reaccionado públicamente, aunque sus fans ya han tomado partido con sus comentarios y rumores.

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