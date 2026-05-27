Jennifer Lopez, entre su compañero favorito y un encuentro especial

La energía de Jennifer Lopez siempre tiene la capacidad de cambiar todo en una alfombra roja y el estreno de “Office Romance” en el Egyptian Theatre no fue la excepción. Con un vestido negro de alta costura y una presencia que acaparó miradas, la artista llegó acompañada de su coprotagonista, Brett Goldstein, para presentar su nueva comedia romántica de Netflix.

Su estilismo, en sintonía con el brillo del viejo Hollywood, marcó uno de sus momentos más comentados del año, mientras la dupla posaba frente a los fotógrafos antes de la proyección.

La confesión de JLo y la preferida en su filmografía romántica

Consultada por The Hollywood Reporter, la actriz no dudó cuando le preguntaron por su compañero favorito dentro de sus comedias románticas. Su respuesta, directa y breve, dejó claro el cariño por su actual coestrella, Brett Goldstein: “Número uno”.

El diálogo continuó con una pregunta que despertó complicidad: ¿Cuál es la rom-com favorita hecha por Lopez? Ambos colocaron “Office Romance” al frente, aunque Goldstein mencionó muy cerca a “Maid in Manhattan”.

Para JLo, la elección fue distinta y recordó “Monster-in-Law” como su preferida, y explicó que trabajar con Jane Fonda representó uno de los hitos más significativos de su carrera.

Una nueva historia romántica en pantalla

En “Office Romance”, dirigida por Ol Parker y coescrita por el propio Goldstein junto a Joe Kelly, Jennifer Lopez interpreta a Jackie Cruz, una ejecutiva de una gran aerolínea que termina enamorándose del abogado recién llegado a la empresa.

La trama, que se estrena el 5 de junio en Netflix, plantea cómo ambos personajes enfrentan el riesgo de poner en juego su futuro profesional cuando deciden, según la plataforma, “dejar de seguir las reglas y empezar a seguir sus corazones”.

Un reencuentro que tocó la nostalgia de “Selena”

Entre los momentos más emotivos de la noche destacó el abrazo entre Lopez y Edward James Olmos, casi tres décadas después de compartir pantalla en “Selena”. La escena, rodeada de flashes, despertó recuerdos para los fans de aquella producción que marcó la carrera de ambos.

La premier también reunió a rostros conocidos como Adam Sandler y su esposa Jackie Sandler, además de Amy Sedaris, Jodie Whittaker, Betty Gilpin, Tony Hale y Will Sasso.

La producción corre a cargo de Jennifer Lopez junto a Elaine Goldsmith-Thomas y Benny Medina bajo el sello Nuyorican Films, en el marco de su alianza activa con Netflix.

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