Mundial 2026 generará $2,570 millones de dólares y 105,000 empleos en México

Según el informe ‘Movilidad Urbana ante el Mundial 2026’, elaborado por la firma de consultoría The Competitive Intelligence Unit (The CIU) en colaboración con la plataforma de transporte Uber, el torneo dejará un beneficio estimado de $2,570 millones de dólares en las tres sedes del país del Mundial 2026 (Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey) en menos de un mes.

Esta inyección de capital aportará, en su estimación más moderada, un 0.13% adicional al Producto Interno Bruto (PIB) de la nación. Asimismo, el informe reveló que el certamen impulsará el mercado laboral con la creación de 105,000 empleos temporales, concentrados principalmente en sectores clave como el alojamiento y los servicios.

El estudio, para el cual se entrevistó a más de 1,500 ciudadanos mexicanos, revela las preferencias y el comportamiento de los asistentes en materia de transporte durante la Copa del Mundo:

Preferencia general: El transporte público se posiciona como la opción favorita de los usuarios con un 72.4% de las menciones, seguido por las aplicaciones de movilidad (como Uber), que alcanzan un 35.8%.

El transporte público se posiciona como la opción favorita de los usuarios con un 72.4% de las menciones, seguido por las aplicaciones de movilidad (como Uber), que alcanzan un 35.8%. Conectividad aérea: Entre los aficionados que se trasladarán en avión para presenciar los partidos, el 47.9% optará por plataformas digitales para moverse desde los aeropuertos, superando a alternativas tradicionales como los taxis o los vehículos particulares.

Entre los aficionados que se trasladarán en avión para presenciar los partidos, el 47.9% optará por plataformas digitales para moverse desde los aeropuertos, superando a alternativas tradicionales como los taxis o los vehículos particulares. Seguridad y confianza: Uber destaca como la aplicación predilecta por el 81.4% de los encuestados, quienes argumentan su elección en la percepción de seguridad que brinda la herramienta tecnológica, en especial por funciones como la posibilidad de grabar el audio del viaje.

Uber destaca como la aplicación predilecta por el 81.4% de los encuestados, quienes argumentan su elección en la percepción de seguridad que brinda la herramienta tecnológica, en especial por funciones como la posibilidad de grabar el audio del viaje. Factor decisivo: La relevancia de este servicio es tal que el 50% de las personas afirmó que no asistiría a los partidos del Mundial si no contara con dicha plataforma, la cual es utilizada por la mayoría (62.5%) como una vía de enlace para conectar con otros destinos.

Toda esta maquinaria logística e institucional se prepara para su primera gran prueba de fuego el próximo 11 de junio, fecha en la que la Selección de México se medirá ante Sudáfrica en el partido inaugural en la capital del país.

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