Federación de Costa Rica respaldó al “Bocha” Batista tras sanción a jugadores por altercado en un bar

La concentración de la Selección de Costa Rica sufrió cambios de última hora luego de que tres futbolistas fueran desvinculados del grupo previo a los partidos amistosos programados para la fecha FIFA de junio.

La decisión fue confirmada por la Federación Costarricense de Futbol (FCRF), en respaldo al DT, Fernando Batista y donde emitieron distintos comunicados oficiales para informar la salida de los jugadores.

Aunque Alejandro Bran, Kenneth Vargas y Warren Madrigal ya fueron apartados de la concentración nacional, la investigación alrededor de lo ocurrido durante la madrugada del lunes en Los Yoses continúa avanzando dentro de la Federación Costarricense de Fútbol.

Especialmente porque el cuerpo técnico encabezado por Fernando Batista pretende enviar un mensaje contundente de cara al proceso rumbo al Mundial 2030.

"Es inevitable pensar que hay un daño"



Warren Madrigal, Alejandro Bran y Kenneth Vargas podrían comprometer su futuro en el fútbol pic.twitter.com/LqPGkNOYSL — Teletica Radio (@TeleticaRadio) May 28, 2026

Piden disciplina dentro de la selección

El primer futbolista apartado de la convocatoria fue el mediocampista Alejandro Bran. A través de sus plataformas oficiales, la FCRF informó que el jugador dejaba de formar parte de la concentración al considerar que “no reúne las condiciones para su continuidad dentro del grupo”.

“La Federación Costarricense de Futbol (FCRF) informa que el jugador Alejandro Bran deja de formar parte del grupo de convocados para los partidos amistosos de junio de la Selección Nacional. Se determinó que, en este momento, no se reúnen las condiciones para su continuidad dentro del grupo”, señaló el organismo en su comunicado.

Horas después, la Federación confirmó también la salida de los delanteros Kenneth Vargas y Warren Madrigal, quienes igualmente quedaron fuera de la concentración del combinado nacional.

En este segundo comunicado, la FCRF indicó que la decisión fue tomada por el cuerpo técnico y destacó la importancia de mantener los lineamientos internos establecidos para todos los integrantes de las selecciones nacionales.

“La Federación Costarricense de Futbol (FCRF) informa que el cuerpo técnico de la Selección Nacional ha tomado la decisión de dejar fuera de la actual concentración a los jugadores Kenneth Vargas y Warren Madrigal. La decisión responde a lineamientos establecidos para todos los integrantes de las selecciones nacionales”, detalló la Federación.

Además, el organismo reiteró que la disciplina y el respeto a las normas forman parte de los principios que deben cumplir los futbolistas convocados para representar al país.

APARTADOS DE LA SELECCIÓN. ? Alejandro Bran, Warren Madrigal y Kenneth Vargas quedaron fuera de la convocatoria de Costa Rica.



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Sin más detalles por parte de las autoridades policiales

Hasta el momento, las autoridades costarricenses no han dado a conocer detalles adicionales sobre posibles responsabilidades o personas detenidas relacionadas con el caso. El OIJ continúa recopilando información y revisando grabaciones de cámaras de seguridad instaladas en la zona para esclarecer lo sucedido.

Mientras continúan las investigaciones, la Selección Nacional de Costa Rica mantiene su preparación de cara a los compromisos amistosos programados en la actual fecha FIFA. La Federación no ha informado si habrá nuevos llamados para sustituir a los futbolistas apartados de la concentración.

La situación ha generado atención en el entorno del futbol costarricense debido a que los tres jugadores formaban parte de la lista de convocados para los encuentros de preparación del combinado nacional.

Por ahora, la FCRF no ha emitido nuevos comunicados sobre el caso y únicamente reiteró que las decisiones tomadas responden a los lineamientos internos establecidos para todos los integrantes de la Selección Nacional.

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