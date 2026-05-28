Londres será sede de la gala del Balón de Oro 2026 por primera vez en la historia

Por primera vez en 70 años de historia que tiene el Balón de Oro, Londres será sede de la gala. Así lo anunció este jueves la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol (UEFA).

La próxima entrega del Balón de Oro 2026 se realizará el lunes 26 de octubre en la ciudad de Londres, Inglaterra. Por primera vez en siete décadas no será Francia, una locación predilecta, la sede del evento.

El motivo del cambio se genera para conmemorar al primer futbolista que lo levantó, el inglés Sir Stanley Matthews. La organización busca honrar con el cambio de sede los 70 años del premio y recordar al primero en sostener ese premio.

The Ballon d’Or is coming to London. ??



A tribute to English footballer Stanley Matthews, the first winner in the history of the Ballon d’Or, 70 years ago.



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En las próximas semanas, los comités técnicos del gobierno deportivo europeo publicarán la lista oficial de nominados en las categorías masculina, femenina, mejor director técnico y mejor club del año.

El Balón de Oro fue creado en 1956 por la revista francesa France Football como un reconocimiento al mejor futbolista europeo del año, elegido por un jurado de periodistas especializados.

Con el tiempo, el premio amplió su alcance. Primero permitió la participación de jugadores no europeos (1995) y, desde 2007, se convirtió en un galardón global que distingue al mejor futbolista del mundo.

Durante siete décadas, la ceremonia se mantuvo en París y otras ciudades de Francia que fueron sede casi permanente del evento, incluso durante el período 2010–2015 en el que el premio se fusionó temporalmente con el FIFA World Player.

Tras la separación en 2016, France Football recuperó el control total del galardón, pero en 2024 firmó un acuerdo con la UEFA para organizar conjuntamente la gala y reforzar su proyección internacional.

Ahora, esa alianza abrió la puerta a que, por primera vez en 70 años, la ceremonia salga de territorio francés.



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