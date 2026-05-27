Conmoción en el fútbol por la muerte de la joya nigeriana de 21 años Victor Udoh

El fútbol internacional amaneció de luto. El pasado martes 26 de mayo se confirmó la muerte de Victor Udoh, exjugador del Southampton, un hecho que ha causado impacto tanto en Europa como en Nigeria a pocos días del Mundial 2026.

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El delantero, de 21 años, fue hallado sin vida en Abuja, y las autoridades aún trabajan para esclarecer qué ocurrió.

“Estamos desolados por el trágico fallecimiento de nuestro exjugador Victor Udoh”, expresó Southampton en un comunicado. “Todo el club acompaña a su familia y seres queridos en este momento tan difícil”.

We are devastated by the tragic passing of former player Victor Udoh at the age of 21.



The thoughts of everyone at #SaintsFC go out to Victor's loved ones at this extremely difficult time. pic.twitter.com/EiM0FKC64J — Southampton FC (@SouthamptonFC) May 26, 2026

Aunque la causa exacta del deceso no ha sido establecida, medios locales señalan que la noche anterior habría salido con amigos y sufrido una posible intoxicación alimentaria que terminó siendo fatal.

Victor Akaniyene Udoh nació el 18 de octubre de 2004 en Calabar, Nigeria. Su camino en el fútbol empezó en academias locales hasta que, en 2023, dio el salto a Europa.

Ese año, el Royal Antwerp lo fichó desde Hypebuzz FC, una academia de formación en Abuja, y allí firmó su primer contrato profesional.

Bajo la conducción de la leyenda de Países Bajos Mark van Bommel, comenzó a entrenar con el plantel principal, aunque sus primeros minutos oficiales llegaron con el equipo filial, los Young Reds Antwerp.

En la filial tuvo su etapa más productiva: jugó 27 partidos y convirtió 12 goles. Ese rendimiento le abrió la puerta al primer equipo, donde actuó entre 2024 y 2025.

Aunque no logró marcar en sus 24 apariciones, formó parte del plantel que ganó la Supercopa de Bélgica 2023 y debutó en la Pro League el 21 de enero de 2024 en un triunfo 4-1 ante Charleroi.

En febrero de 2025, el Southampton de la Premier League decidió incorporarlo con un contrato de tres años y medio. El plan era desarrollarlo en el equipo Sub-21 antes de llevarlo al primer equipo, pero Udoh no llegó a debutar en la liga inglesa.



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