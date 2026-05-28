Anthony Gordon es el nuevo fichaje del FC Barcelona

El FC Barcelona fichó este miércoles al extremo inglés Anthony Gordon para las próximas cinco temporadas, según han confirmado diversas fuentes a la cadena ESPN.

El atacante de 25 años, que venía de firmar una temporada consagratoria con el Newcastle United, se decantó por la propuesta del club catalán por encima de las ofertas presentadas por el Liverpool y, especialmente, por el Bayern Múnich.

De acuerdo con ESPN, la operación se cerró en una cifra de $80 millones de dólares fijos, más otros $11 millones en concepto de variables. Aunque las Urracas no tenían la intención inicial de vender a su estrella, la insistencia de la directiva azulgrana y el deseo del futbolista terminaron por desatascar las negociaciones.

La celeridad con la que el director deportivo, Deco, manejó el fichaje responde a una estrategia clara: asegurar el refuerzo antes del inicio del Mundial 2026 para evitar que su cotización se disparara o que el jugador fuera tentado por otros gigantes europeos. Esta velocidad contrasta con el frustrado culebrón del verano pasado en torno a Nico Williams; en aquella ocasión, el internacional español prefirió renovar con el Athletic Club, obligando al Barcelona a improvisar a última hora la cesión de Marcus Rashford procedente del Manchester United.

Los cimientos del fichaje de Gordon comenzaron a fraguarse a principios de mayo, cuando el agente del jugador, Adam Dugdale, se reunió en secreto con Deco en la Ciudad Deportiva Joan Gamper.

El extremo británico encandiló a la secretaría técnica blaugrana durante la presente edición de la UEFA Champions League, competición en la que firmó un impresionante registro de 10 goles en 12 partidos, guiando al Newcastle hasta los octavos de final, ronda donde cayeron eliminados precisamente a manos del Barça.

Aprovechando el viaje a la capital británica para sellar el traspaso de Gordon, Deco ha mantenido reuniones con representantes de otros futbolistas de élite. ESPN ha confirmado que las opciones prioritarias que maneja la entidad catalana son el brasileño João Pedro (actualmente en el Chelsea) y el campeón del mundo argentino Julián Álvarez (Atlético de Madrid), por quienes ya se han iniciado los primeros tanteos formales.

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