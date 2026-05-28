Vuelve a Bryant Park el famoso juego gratuito de las sillas musicales

En un mes en el que la ciudad de Nueva York empieza a llenarse de planes al aire libre, el gigantesco juego gratuito de las sillas musicales vuelve a instalarse en el corazón de Bryant Park.

Y lo hace con ese espíritu frenético que sólo NY consigue imprimirle a un juego del recreo. La edición de este año será la número 12 y se llevará a cabo el lunes 8 de junio a las 18:30, una tarde que promete risas, choques inesperados y multitudes listas para lanzarse sobre las icónicas sillas verdes del parque.

Este encuentro veraniego pasó de ser un momento simpático de un pasatiempo infantil a convertirse en un espectáculo totalmente reconocido por los neoyorquinos. Lo que era un recuerdo escolar, ahora convoca a adultos que se toman la competencia con una energía que sorprende incluso a quienes ya han presenciado otras ediciones.

Juego clásico llevado al extremo neoyorquino

El planteamiento es tan simple como irresistible. Cientos de personas se reunirán para participar por rondas, con grupos de 30 jugadores a la vez, en busca de un sitio dentro del círculo de finalistas. Todos se moverán alrededor de una hilera de sillas mientras un DJ en vivo marca el ritmo que decide la suerte de cada uno.

Cuando la música se detiene, sobreviene el caos con carreras bruscas, choques de codos y la adrenalina colectiva por asegurarse un asiento. En cada ronda, quien queda de pie se despide del juego y se retira una silla.

Así continúa la contienda, vuelta tras vuelta, hasta que sólo quede un jugador en pie, o mejor dicho, sentado. Ese participante será coronado como el Campeón de las Sillas Musicales de Nueva York, además de aspirar a un premio final que cada año mueve aún más la emoción del público.

Registro, acceso y un regalo especial para los primeros asistentes

Entrar en esta competencia es totalmente gratuito y funciona bajo una regla muy clara: quien llegue primero, juega primero. El registro se hace en persona y comienza a las 17:30, una hora antes del inicio oficial del evento. No hay que llevar nada, porque las famosas sillas verdes de bistró del parque servirán como la pista perfecta para las eliminaciones.

Y hay un incentivo adicional para madrugar la fila. Los primeros 450 asistentes en registrarse se llevarán una camiseta de edición limitada de “Musical Chairs”, un recuerdo especial que se entrega al final de la jornada.

Todo lo que debes saber

Dónde: Bryant Park.

Bryant Park. Fecha: Lunes 8 de junio.

Lunes 8 de junio. Hora: 18:30 (registro desde las 17:30).

18:30 (registro desde las 17:30). Entrada: Gratis.

Este evento se ha vuelto uno de los rituales más divertidos del verano en Nueva York, una mezcla deliciosa entre nostalgia y desorden controlado. Si hay algo que define el espíritu neoyorquino, es esa capacidad de transformar un juego simple en un espectáculo colectivo que reúne a locales, curiosos y visitantes por igual.

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