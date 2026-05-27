El Met relanza su ciclo de recitales gratuitos en parques de NY este verano

La llegada de junio trae consigo una de las tradiciones culturales más queridas de Nueva York, los recitales al aire libre de la Metropolitan Opera, organizados en unión con la iniciativa SummerStage de la Capital One City Parks Foundation SummerStage.

Este año, el programa de la 2026 Summer Recital Series se adelanta al 8 de junio y vuelve a expandirse por los cinco distritos, con una propuesta que combina voces jóvenes, repertorio estadounidense y una invitación abierta para todo público.

Cada presentación mantiene su espíritu comunitario a costo cero, acceso libre y la posibilidad de disfrutar la música sin más requisito que llegar con una manta y buena disposición.

Los primeros encuentros tendrán a la soprano Tessa McQueen, el tenor Alex McKissick y el barítono-bajo Lonwabo Mose, acompañados al piano por Mariam Bombrun. Sus recitales recorrerán espacios tan distintos como el Williamsbridge Oval en el Bronx, el Socrates Sculpture Park, el Jackie Robinson Park o Historic Richmond Town.

La agenda atraviesa los cinco distritos

El 15 de junio la programación llega al corazón de Manhattan con un concierto en Central Park, dentro de SummerStage, presentando a la soprano Emily Pogorelc, el tenor Joshua Blue y el barítono Edward Nelson, guiados por el pianista Dimitri Dover. Dos días después, esta misma formación se trasladará al Brooklyn Bridge Park, uno de los escenarios costeros más concurridos del verano.

El ciclo también forma parte del festival “United in Sound: America at 250” impulsado por la Carnegie Hall, que celebra la creación musical de compositores estadounidenses en el marco del aniversario histórico del país. La curaduría se enfoca en acercar este repertorio a audiencias amplias, sin formalidades y en ambientes naturales.

Proyecto sostenido por alianzas culturales

La serie cuenta con el respaldo económico de la Elizabeth B. McGraw Foundation, en homenaje a Elizabeth B. McGraw y su hijo John. Además, recibe apoyo parcial del New York City Department of Cultural Affairs, en colaboración con el Concejo Municipal y el Departamento de Parques y Recreación.

The Metropolitan Opera recordó que todos los recitales se realizan llueva o haga sol, salvo en caso de riesgo para el público o los artistas. Si llegara a haber cambios, se comunicarán a través de su página web y redes.

Agenda completa de la 2026 Summer Recital Series

Lunes, 8 de junio – 19:00

Williamsbridge Oval — Bronx

Tessa McQueen (soprano)

Alex McKissick (tenor)

Lonwabo Mose (bajo-barítono)

Mariam Bombrun (piano)

Miércoles, 10 de junio – 19:00

Socrates Sculpture Park — Queens

Tessa McQueen (soprano)

Alex McKissick (tenor)

Lonwabo Mose (bajo-barítono)

Mariam Bombrun (piano)

Viernes, 12 de junio – 19:00

Jackie Robinson Park — Manhattan

Tessa McQueen (soprano)

Alex McKissick (tenor)

Lonwabo Mose (bajo-barítono)

Mariam Bombrun (piano)

Domingo, 14 de junio – 19:00

Historic Richmond Town — Staten Island

Tessa McQueen (soprano)

Alex McKissick (tenor)

Lonwabo Mose (barítono bajo)

Mariam Bombrun (piano)

Lunes, 15 de junio – 20:00

Capital One City Parks Foundation SummerStage — Central Park

Emily Pogorelc (soprano)

Joshua Blue (tenor)

Edward Nelson (barítono)

Dimitri Dover (piano)

Miércoles, 17 de junio – 19:00

Brooklyn Bridge Park — Brooklyn

Emily Pogorelc (soprano)

Joshua Blue (tenor)

Edward Nelson (barítono)

Dimitri Dover (piano)

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