No hay mejor plan que estar en Brooklyn y tener conciertos gratis

Mientras Prospect Park empieza a llenarse de mantas, bicicletas y helados, otra señal de temporada se está acercando y no es otro que el regreso de BRIC Celebrate Brooklyn. Su edición 2026 vuelve al Lena Horne Bandshell con una programación amplia que mezcla figuras históricas, proyectos globales y celebraciones comunitarias.

Este año, el lema elegido es “Radical Joy”, una invitación a disfrutar de la riqueza cultural que, como señalan los organizadores, “está aquí para todos, de forma gratuita, en el corazón de Brooklyn”.

Aunque cada fecha aporta algo distinto, hay tres momentos que ya concentran atención: la presentación de Patti LaBelle el 26 de junio, la noche en homenaje al legado social de Harry Belafonte encabezada por Common el 28 de agosto, y el cierre del 19 de septiembre con la gira “Flannel and The Fury”, a cargo de Liz Phair y Sleater-Kinney. Tres estilos distintos para un mismo espacio que late con música cada verano.

Junio abre el camino

La temporada arranca el 4 de junio con Sheila E., Leon Knight y DJ Spinna a las 18:00, un inicio vibrante y totalmente gratuito. Le sigue el 13 de junio un encuentro de ritmos diversos con Antibalas, KidsRead con Kate Yamasaki y DJ Marc Bars desde las 15:00, también abierto al público.

El 19 de junio, la tarde se llena de voces con Infinity Song, Annie and the Caldwells, Victory Boyd y DJ Duane, todo desde las 15:00. Al día siguiente, 20 de junio, Wayne Wonder, Lila Iké y DJ Gravy toman el escenario a las 18:00.

El 26 de junio llegará uno de los conciertos más esperados del verano, la interpretación de Patti LaBelle, con horario y detalles por confirmar.

Julio entre comunidad, indie y nuevos talentos

El 10 de julio, EMEL, Mai Elgizouli, Nesrine, Yacine Boulares y la Habibi Festival House Band, junto a Yalla! Party Project, se presentan a las 18:00 sin costo.

Un día después, el 11 de julio, la tarde de “Community Joy Day” reúne a Saint James Joy, Pahua y Puppetmobile desde las 15:00 .

El 18 de julio, Royel Otis y Ax and the Hatchetmen subirán al escenario a las 19:30 en un concierto con boletos disponibles a la venta.

El mes continúa el 24 de julio con Cindy Blackman Santana Group, Patricia Brennan Septet y Lucía a las 18:00, gratis; el 25 con Black House Radio desde las 15:00; y el 31 con CARRTOONS & Hailé Supreme, Sofía Valdés y Julia Zivic a las 18:00, también sin costo.

Agosto y septiembre cierran con fuerza

El 7 de agosto, DakhaBrakha, Yeison Landero, Sally Baby’s Silver Dollars y Sunju Park se presentan gratis desde las 17:00. El 8 de agosto llega el tributo “BRIC celebra a Aaliyah: One in a Million” a las 15:00, también gratuito.

El 14 de agosto, el 35.º aniversario de Lyricist Lounge convoca a las 18:00 ; el 15, Yola, Dom Flemons and the Traveling Wildfires y Cleo Reed también a las 18:00 ; y el 21, Sasha Velour’s NightGowns continúa la fiesta, igualmente a las 18:00.

La noche del 28 de agosto será liderada por Common en un homenaje al trabajo social de Harry Belafonte, a las 18:00 y completamente gratis. El 29, la “Noche dominicana en el Bandshell” comienza a las 17:00.

El festival concluye el 19 de septiembre con Liz Phair y Sleater-Kinney, quienes traerán su gira “Flannel and The Fury 2026” a las 18:00, en una fecha que también tiene disponibilidad de boletos.

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