¿Buscando planes gratuitos en Times Square? Tienes casi 100 para escoger

Nueva York suele tener la agenda cargada, aunque este año las calles de Times Square prometen algo más que tránsito y luces intensas. La temporada 2026 de “TSQ Live” llega con casi 100 eventos gratuitos al aire libre, una cifra que convierte a la zona en un corredor cultural continuo entre mayo y septiembre.

La iniciativa, impulsada nuevamente por la “Times Square Alliance”, apuesta por talento emergente, ritmos internacionales, sesiones de DJ, clases de baile y apariciones sin previo aviso.

El programa confirmó que toda la propuesta será completamente gratuita, un detalle no menor que suele atraer a los interesados dispuestos a sumarse a la experiencia en pleno Midtown.

La quinta temporada: semanas repletas de ritmo y movimiento

“TSQ Live” entra en su quinta edición con una estructura semanal que mezcla música en directo, danza y actividades para público de todas las edades. La dinámica se mantiene estable durante cuatro meses continuos, lo que permite que cada jornada tenga su sello propio.

Martes: DJ y energía de tarde

La semana despega con sesiones que trasladan la vibra nocturna al horario vespertino. La primera fecha marcada en el calendario fue el 19 de mayo. A esta le sigue el 2 de junio, día reservado para el regreso de la celebración caribeño-estadounidense “I AM CARIBBEING”, dentro del evento “Fete in Times Square”.

El histórico cruce neoyorquino recibirá a músicos, colectivos culturales y público de todas las edades durante la programación de 2026. Crédito: Kevin Hagen | AP

Miércoles: música al mediodía y baile después del trabajo

Esta edición incorpora conciertos entre 12:00 y 14:00 para quienes hacen una pausa a mitad de jornada. Al caer la tarde, la plaza se transforma en una pista abierta con “Baila en Times Square”, que inicia a las 17:00 con clases públicas y gratuitas para todos los niveles. Aunque no tiene costo, es obligatorio registrarse previamente a través de la plataforma oficial.

Jueves: escenarios con instituciones históricas

Los jueves reúnen a iconos culturales de la ciudad con la llamada “Encrucijada del Mundo”. El 4 de junio, Carnegie Hall Citywide presentará al internacionalmente reconocido Gateways Brass Collective. Luego, entre agosto y septiembre, ocho fechas en total, el turno será de Jazz at Lincoln Center, que llevará tanto jazz clásico como propuestas contemporáneas.

Viernes: música para familias y grandes apariciones

El cierre semanal llega con los esperados “Summer Friday Concerts”, una serie que suele sorprender con artistas revelación. El 5 de junio, Divi Roxx Kids abrirá la franja familiar acompañado de invitados ganadores de premios Grammy Awards, un arranque pensado para atraer a los más pequeños y a sus acompañantes. La organización adelantó que, en las próximas semanas, la cartelera incorporará más nombres y performances no anunciados previamente.

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