Alejandro G. Iñárritu hace historia al ingresar al Colegio Mexicano por su labor en Hollywood

El legado que está dejando Alejandro González Iñárritu es uno de los más grandes para un mexicano en el orbe cinematográfico y eso lo ha llevado a hacer historia tras convertirse en apenas el primer cineasta en ingresar al Colegio Nacional de México, de acuerdo al portal Espinof.

Hablar del Colegio Nacional es hablar de una de las instituciones artísticas más reconocidas en Latinoamérica y, por ende, se trata de otro notable logro en la carrera del guionista y escritor azteca.

El Colegio Nacional honra la carrera de Alejandro Iñárritu

Esta institución fue creada en 1943, lo que quiere decir que pasaron más de 80 años para que ocurriera algo como lo que acaba de hacer Iñárritu. Al Colegio se le denomina el Olimpo intelectual mexicano y cuenta con célebres figuras que ya fueron incluidas, como los muralistas Diego Rivera y José Clemente Orozco, el escritor Alfonso Reyes o el filósofo José Vasconcelos.

La inclusión de Alejandro se trata de una dura barrera que ha sido rota, debido a que esta cúpula anteriormente no consideraba al cine un arte de tanto peso para estar a la par de grandes proyectos relacionados con la literatura. Así que no se trata de algo simple; es una puerta gigante para expandir las perspectivas de las bellas artes mexicanas.

“Hoy ingresa al Colegio Nacional Alejandro González Iñárritu, primer cineasta en la historia del Colegio Nacional que forma parte de este claustro, tarea pendiente que se tenía con una disciplina artística que ha aportado tanto a la cultura mexicana y universal”, fueron las palabras de bienvenida al cineasta por parte del presidente del Colegio Nacional, Felipe Leal.

Por su parte, el periodista y escritor Juan Villoro ha subrayado que “En su nombre (de Alejandro G. Iñárritu) no ingresa una persona, sino un oficio“.

Alejandro González Iñárritu y una trayectoria destacada en Hollywood

Las voces autorizadas del Colegio Mexicano no se equivocan con las calificaciones hacia Iñárritu, quien gracias a su sobresaliente trabajo ha obtenido múltiples galardones.

El cineasta azteca ha sido ganador del Premio Oscar en cuatro ocasiones por su aporte a las producciones de “Birdman” y “The Revenant”, película protagonizada por Leonardo DiCaprio. Su próxima entrega será “Digger“, un proyecto de dramedia donde uno de los protagonistas será el icónico Tom Cruise.

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