Paramount confirma “Top Gun 3” con Tom Cruise liderando la historia

Paramount ha confirmado durante la CinemaCon 2026 que existirá una secuela para “Top Gun: Maverick” (2022). Aunque se ha hablado de “Top Gun 3” desde hace dos años, la productora aprovechó este evento para destacar que Tom Cruise regresará a protagonizar la película.

En esta historia, Cruise interpreta a Pete “Maverick” Mitchell y la primera vez que representó al personaje fue para la película “Top Gun” que estrenó en 1986. Es decir, la segunda parte de la película estrenó muchos años después.

Por ahora no se han dado detalles sobre el resto del equipo que se encargará de esta tercera película y mucho menos cuándo quieren estrenarla. Hay que recordar que actualmente Paramount está comprando Warner Bros. y su director general, David Ellison, ha prometido que, tras la fusión de los dos conglomerados, se comenzará a producir 30 películas por año.

Paramount debe querer repetir con “Top Gun 3” el éxito en taquilla que fue “Top Gun: Maverick”, la cual dirigió Joseph Kosinski.

Tom Cruise se presentó en la CinemaCon 2026

Además de la confirmación de “Top Gun 3”, Tom Cruise fue protagonista de la CinemaCon 2026 al presentarse junto con el director mexicano Alejandro González Iñárritu para presentar la película “Digger”, la cual llegará a las salas de cine el próximo 2 de octubre.

Durante su participación en el encuentro que se realizó en Las Vegas, Nevada, presentaron un avance extendido de la película que llegará a la salas de cine de la mano de Warner Bros. y Legendary.

Cruise está feliz con este proyecto, y declaró: “Este tipo de películas es la razón por la que quiero hacer películas”.

Tom Cruise y Alejandro González Iñárritu presentaron un adelanto extendido de la película que estrenará en octubre. Crédito: Chris Pizzello | AP

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