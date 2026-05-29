Andy Kim responde tras ser rociado con gas pimienta en protestas frente a Delaney Hall

El senador demócrata de Nueva Jersey, Andy Kim, defendió su actuación tras las protestas registradas frente al centro de detención Delaney Hall en Newark, luego de ser acusado por el secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Markwayne Mullin, de participar en “teatro político” durante los disturbios.

El intercambio político se intensificó después de que Kim fuera alcanzado por gas pimienta durante una manifestación frente al centro de detención a inicios de la semana, en medio de una protesta que reunió a activistas y legisladores locales que cuestionan las condiciones del recinto.

Críticas a las condiciones en Delaney Hall

Kim, junto con otros demócratas de Nueva Jersey, incluida la gobernadora Mikie Sherrill, ha señalado de forma reiterada las condiciones del centro de detención de inmigrantes operado por una empresa privada en Newark.

Las críticas se han centrado en el trato a los detenidos y en la supervisión del funcionamiento del centro, lo que ha alimentado un debate político más amplio sobre la gestión migratoria y el papel del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Kim se defiende

En respuesta a las acusaciones en su contra, Kim afirmó en redes sociales que el foco de su participación no es personal, sino las condiciones dentro del centro.

“Esto nunca se trató de mí. Estaba dispuesto a correr ese riesgo. No me quejo del uso de gas pimienta; lo que me preocupa es el trato que reciben mis electores, los estadounidenses y los civiles que estuvieron en peligro”, señaló el senador.

El legislador también sostuvo que continuará defendiendo a sus representados “sin dudarlo”, incluso si implica enfrentar situaciones de riesgo durante las protestas.

DHS acusa a legisladores de escalar la tensión

Por su parte, el secretario Markwayne Mullin criticó la postura de Kim y otros demócratas, asegurando que han contribuido a aumentar la tensión en torno a las operaciones del ICE.

En declaraciones a medios estadounidenses, Mullin lamentó que el senador difunda una narrativa que calificó como “falsa” y afirmó que las críticas políticas están afectando el desarrollo de las operaciones federales.

El funcionario defendió las condiciones dentro del centro de detención, señalando que los inmigrantes bajo custodia reciben atención médica, alimentación y acceso a servicios básicos, además de subrayar que muchos de los detenidos tienen antecedentes criminales graves.

Mullin también sostuvo que el ICE actúa en cumplimiento de las leyes aprobadas por el Congreso y acusó a sectores políticos de intentar desacreditar su labor.

Debate político y reacciones cruzadas

Las acciones de Kim han generado reacciones tanto en el Partido Demócrata como en el Republicano. El líder de la minoría del Senado, Charles Schumer, compartió imágenes de legisladores en contextos de protestas para advertir sobre el uso de fuerza en operativos migratorios, mientras que desde el Partido Republicano se ha criticado la participación de funcionarios en manifestaciones activas.

La asambleísta de Nueva Jersey, Dawn Fantasia, también cuestionó el comportamiento de los legisladores demócratas, comparándolo con escenarios ficticios para ilustrar lo que considera una escalada política innecesaria.

En paralelo, el asambleísta Paul Kanitra destacó condiciones contractuales del centro y su relación con otros proveedores de servicios en la región, lo que añadió otro punto al debate público en torno a la operación de Delaney Hall.

Protestas continúan frente a Delaney Hall

Testigos reportaron que las manifestaciones continuaron en las inmediaciones del centro de detención durante la mañana del jueves. De acuerdo con los reportes, las protestas han sido mayormente pacíficas durante el día.

Sin embargo, se ha observado un cambio en la dinámica al caer la noche, cuando algunos grupos más organizados toman protagonismo en las concentraciones frente al recinto, manteniendo la atención sobre las condiciones de los detenidos y la respuesta de las autoridades federales.

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