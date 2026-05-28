Tensión en Newark: protestas contra ICE dejan arrestos y enfrentamientos frente a Delaney Hall

Una protesta frente al centro de detención Delaney Hall, en Newark, Nueva Jersey, escaló en medio de enfrentamientos entre manifestantes y agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Durante varios días, activistas y defensores de derechos humanos se han concentrado en las afueras del centro de detención para exigir mejores condiciones para los migrantes detenidos, quienes presuntamente mantienen una huelga de hambre por las condiciones de vida dentro del lugar.

Videos y fotografías difundidos en redes sociales muestran a decenas de manifestantes formando cadenas humanas frente a la entrada principal del centro de detención. Algunos participantes llevaban máscaras antigás y objetos para cubrirse el rostro mientras intentaban bloquear el acceso de vehículos y personal al edificio.

Incendiaron colchones

En medio de la tensión, varios manifestantes utilizaron botes de basura, colchones viejos, paraguas y otros objetos como barricadas improvisadas frente a los agentes federales, quienes permanecían resguardando la entrada con equipo táctico, cascos y escudos.

Las imágenes también muestran momentos en los que algunos participantes lanzaron conos de tráfico y otros objetos hacia los oficiales de ICE, además de intentar impedir el tránsito sobre la carretera ubicada frente al centro de detención.

Durante la manifestación se escucharon consignas y gritos dirigidos contra los agentes federales, mientras que algunos detenidos dentro de Delaney Hall saludaban desde las ventanas del edificio a las personas que protestaban afuera.

Dispersan manifestanes con gas

Para dispersar a la multitud, agentes federales utilizaron gas pimienta y garrotes, según se observa en diversos videos compartidos en redes sociales. En algunos momentos, los oficiales intentaron abrir paso a vehículos que buscaban entrar o salir del recinto.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), dependencia encargada de supervisar las operaciones de ICE, confirmó que al menos seis personas fueron arrestadas durante los disturbios.

“Agredir y obstruir a las fuerzas del orden del ICE es un delito y un crimen grave”, indicó la agencia federal en un comunicado.

“Cualquiera que agreda a las fuerzas del orden será procesado con todo el peso de la ley”, precisó,.

Sigue leyendo: