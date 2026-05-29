Arsenal vs. PSG: Horario y dónde ver en vivo la final de la Champions League
Para los aficionados que sigan las acciones desde territorio estadounidense, el partido se disputará en el horario vespertino
Tras la histórica coronación del Paris Saint-Germain en la edición pasada, la UEFA Champions League 2025-2026 conocerá a su nuevo monarca este sábado 30 de mayo. El choque será entre el propio PSG de Luis Enrique, que busca un bicampeonato consecutivo sin precedentes en su historia, y el Arsenal de Mikel Arteta, que persigue la primera ‘Orejona’ de su trayectoria institucional.
La gran cita continental se llevará a cabo en el césped del Puskás Aréna de Budapest, Hungría. Frente a frente estarán el equipo más realizador del certamen (el PSG acumula 44 goles a favor) contra el bloque defensivo más sólido y rocoso de Europa (los Gunners apenas han encajado 6 tantos en 14 compromisos).
¿Cómo y dónde ver la final de la Champions League en Estados Unidos?
Para los aficionados que sigan las acciones desde territorio estadounidense, el partido se disputará en el horario matutino/vespertino y contará con múltiples opciones de difusión tanto en televisión tradicional como en plataformas digitales:
- Fecha: Sábado 30 de mayo de 2026
- Horario: 12:00 p.m. (Hora del Este de EE. UU.) / 11:00 a.m. (Hora del Centro)
Canales de Televisión:
- En inglés: CBS Sports
- En español: TUDN y UniMás
Streaming:
- Paramount+ (Transmisión oficial en inglés)
- ViX (Transmisión oficial en español)
- Fubo (Plataforma con acceso a los canales CBS y TUDN; cuenta con prueba gratuita)
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