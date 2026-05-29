Arsenal vs. PSG: Horario y dónde ver en vivo la final de la Champions League

Tras la histórica coronación del Paris Saint-Germain en la edición pasada, la UEFA Champions League 2025-2026 conocerá a su nuevo monarca este sábado 30 de mayo. El choque será entre el propio PSG de Luis Enrique, que busca un bicampeonato consecutivo sin precedentes en su historia, y el Arsenal de Mikel Arteta, que persigue la primera ‘Orejona’ de su trayectoria institucional.

La gran cita continental se llevará a cabo en el césped del Puskás Aréna de Budapest, Hungría. Frente a frente estarán el equipo más realizador del certamen (el PSG acumula 44 goles a favor) contra el bloque defensivo más sólido y rocoso de Europa (los Gunners apenas han encajado 6 tantos en 14 compromisos).

¿Cómo y dónde ver la final de la Champions League en Estados Unidos?

Para los aficionados que sigan las acciones desde territorio estadounidense, el partido se disputará en el horario matutino/vespertino y contará con múltiples opciones de difusión tanto en televisión tradicional como en plataformas digitales:

Fecha: Sábado 30 de mayo de 2026

Horario: 12:00 p.m. (Hora del Este de EE. UU.) / 11:00 a.m. (Hora del Centro)

Canales de Televisión:

En inglés: CBS Sports

En español: TUDN y UniMás

Streaming:

Paramount+ (Transmisión oficial en inglés)

ViX (Transmisión oficial en español)

Fubo (Plataforma con acceso a los canales CBS y TUDN; cuenta con prueba gratuita)

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