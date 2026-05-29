Atlético ofrece entradas de Bad Bunny al Barcelona para fichar a Lamine Yamal y Pedri

La tensión en el mercado de fichajes se trasladó a los departamentos de comunicaciones del Atlético de Madrid. La institución respondió con ironía al interés del FC Barcelona por su delantero estrella, Julián Álvarez, publicando en su cuenta oficial de X una serie de tres ofertas de broma por las principales figuras del conjunto catalán: Lamine Yamal, Pedri y Raphinha.

La polémica estalló después de que diversas fuentes informaran que la directiva azulgrana mantenía serias esperanzas de incorporar al atacante argentino. Sin embargo, fuentes del club colchonero confirmaron a ESPN que no han recibido ninguna propuesta formal por la ‘Araña’ (quien tiene contrato vigente hasta 2030 y una cláusula de rescisión prohibitiva de 500 millones de euros) y expresaron un profundo malestar por los movimientos del Barça, desencadenando la particular represalia digital.

El internacional de la Albiceleste ha firmado una campaña notable, registrando 8 goles en LaLiga y siendo pieza clave con otras 10 anotaciones en el camino del Atlético hasta las semifinales de la UEFA Champions League.

El “trolleo” del Atlético al Barcelona

El departamento de comunicación del Atlético de Madrid lanzó tres publicaciones consecutivas vistiendo a los cracks del Barcelona con la camiseta rojiblanca mediante montajes fotográficos.

“Cuatro entradas para el concierto de Bad Bunny de mañana, una suscripción anual al periódico ABC y una bolsa de pipas de girasol. Esperamos con impaciencia su respuesta para preparar el anuncio”, rezaba el mensaje en referencia a un “fichaje” de Lamine Yamal por el Atleti.

La referencia al concierto no es casual, ya que el artista puertorriqueño arranca este sábado una histórica serie de diez presentaciones en el Estadio Cívitas Metropolitano.

Minutos más tarde, la cuenta colchonera subió la apuesta debido a la supuesta falta de inventario para la primera fecha musical con una “oferta” por Pedri: “Para esta segunda oferta hemos tenido un problema: nos hemos quedado sin entradas para el concierto de mañana. Así que mejoramos la propuesta anterior con 6 entradas para el concierto del domingo”.

La última publicación apeló al humor interno de la afición atlética lanzando dardo a Raphinha, proponiendo una cesión por el extremo brasileño a cambio de dos futbolistas inexistentes: ‘Tom Ford’ y ‘Smith’. El texto calificaba la propuesta como “una oferta imposible de rechazar”, haciendo mofa de un famoso desliz en televisión del presidente rojiblanco, Enrique Cerezo, quien a principios de temporada mencionó erróneamente esos nombres como si formaran parte de la plantilla de su equipo durante un choque de Copa del Rey.

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