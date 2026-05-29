Champions League: 8 datos que debes saber sobre la final entre el PSG vs. Arsenal

Paris Saint Germain (PSG) y Arsenal se enfrentarán este sábado en la final de la Champions League 2026, una final inédita en la Copa de Europa.

El PSG busca ser bicampeón y unirse al Real Madrid como los únicos equipos en ganar dos títulos consecutivos, mientras que el Arsenal quiere su primer título de Europa y cerrar la temporada con doblete.

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5 goles le marcó el París Saint-Germain al Inter en el 5-0 de la última final de la Liga de Campeones, disputada el 31 de mayo de 2025 y que representa la mayor diferencia entre dos equipos en un partido de este tipo en la máxima competición continental.

7,5 kilogramos pesa el trofeo de la Liga de Campeones, que mide 73,5 centímetros y que tardó 340 horas en ser diseñado, según los datos de la UEFA.

10 goles ha marcado Kvicha Kvaratskhelia, el máximo goleador del PSG en esta edición de la Liga de Campeones por los 6 de Gabriel Martinelli, el más productivo en el Arsenal.

11 finales de la Copa de Europa o Liga de Campeones llegaron hasta los penaltis, la más reciente en 2015-2016 entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, con triunfo del conjunto blanco por 5-3 en la tanda final en el estadio de San Siro, tras el 1-1 del tiempo reglamentario y la prórroga.

34 paradas ha hecho David Raya en esta Liga de Campeones, con tan sólo cuatro goles en contra a lo largo de 13 encuentros, de los que dejó su marco a cero hasta en 9 partidos.

39,6 kilómetros por hora de velocidad convierten a Lucas Hernández, defensa del PSG, en el más rápido de esta edición del torneo, junto a Patrick Schick (Bayer Leverkusen) y Dimata (Pafos).

12 años, desde 2013-2014, han pasado de la última final de la Liga de Campeones que se decidió en la prórroga, con triunfo del Real Madrid por 4-1 contra el Atlético de Madrid en Lisboa.

1,440 minutos ha jugado el ecuatoriano Willian Pacho con el París Saint-Germain en esta edición de la Liga de Campeones, más que ningún otro jugador de cualquier otro club en el torneo de esta campaña. Lo sigue su compañero Vitinha con 1,439.

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