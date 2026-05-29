Cuánto gana un cajero de supermercado en Nueva York: salario por hora

El salario de un cajero de supermercado en Nueva York puede variar por distintos factores: la ciudad, el local, la experiencia laboral y, por supuesto, la cantidad de horas trabajadas por semana. Para muchos latinos que residen en la Gran Manzana continúa siendo una de las opciones de empleo más solicitadas.

Según sitios especializados como ZipRecruiter, el salario promedio en 2026 se ubica entre $17.36 y $26 dólares por hora. Esto significa que un trabajador a tiempo completo puede generar ingresos anuales aproximados de entre $36,000 y $54,000.

Sin embargo, algunos empleados con antigüedad o en cadenas reconocidas pueden superar esas cifras.

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Factores que aumentan el sueldo de un cajero en Nueva York

Uno de los factores más importantes es la ubicación. En Manhattan, Brooklyn o zonas con alto costo de vida, los salarios suelen ser más elevados que en áreas rurales del estado.

Asimismo, la experiencia tiene un peso importante. Un cajero nuevo normalmente comienza con el salario base, mientras que un trabajador con varios años puede recibir mejores horarios, más responsabilidades y pagos superiores.

Y otro aspecto clave es la empresa contratante. Grandes cadenas de supermercados como Costco, Whole Foods o Trader Joe’s suelen ofrecer mejores salarios y beneficios que pequeños comercios independientes. En algunos casos, los empleados reciben seguro médico, vacaciones pagadas y planes de retiro.

Además, algunos cajeros complementan sus ingresos ayudando en tareas adicionales como atención al cliente, reposición de productos o manejo de autoservicio.

Un empleo con estabilidad

A pesar de los avances en cajas automáticas y sistemas digitales, los cajeros continúan siendo fundamentales en supermercados de Nueva York. La interacción humana, el control de pagos y la atención personalizada siguen siendo aspectos valorados por muchas empresas y consumidores.

Y aunque muchos consideran que ser cajero es un trabajo “sencillo”, la realidad es que exige concentración constante, rapidez y buena atención al cliente. Durante las horas pico, los empleados deben escanear productos rápidamente, manejar pagos en efectivo o tarjeta y resolver problemas con descuentos o devoluciones.

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