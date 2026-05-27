Qué pasa en Nueva York si te llevas un carrito de compras del supermercado

En Nueva York, llevarse el carrito de compras del supermercado puede traer consecuencias legales. Estos objetos se consideran propiedad privada del comercio o establecimiento, por lo que retirarlos del lugar sin autorización puede interpretarse como un delito.

Para que sea calificado como una infracción, no es necesario que la persona lleve el carrito hasta su casa, sino que basta con sacarlo o alejarlo del estacionamiento del supermercado. De hecho, ya hay sistemas tecnológicos para impedir que los clientes los saquen del perímetro permitido.

Las autoridades y los propios locales comerciales han endurecido las medidas contra este tipo de situaciones debido al alto costo que representa reemplazar carritos robados o abandonados en calles y aceras.

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Llevarse un carrito puede considerarse hurto

Dependiendo de las circunstancias, llevarse un carrito de supermercado puede ser clasificado como “Petit Larceny” o hurto menor, contemplado en la sección 155.25 del Código Penal de Nueva York.

También puede considerarse posesión de propiedad robada, especialmente si la persona conserva el carrito o lo abandona lejos del local comercial. Ambos son delitos menores de Clase A, lo que significa que podrían derivar en antecedentes penales, multas económicas e incluso penas de cárcel.

Aunque no es común que alguien termine preso por llevarse un solo carrito, sí existen casos donde la policía emite citaciones o comparecencias judiciales, sobre todo cuando hay reincidencia o daños a la propiedad.

Además de las leyes estatales, algunas ciudades y municipios dentro de Nueva York cuentan con ordenanzas específicas sobre el traslado y abandono de carritos de compras.

Localidades como Albany o Riverhead prohíben expresamente dejar estos carritos en calles, espacios públicos o propiedades privadas ajenas al supermercado. En esos casos, la persona podría enfrentar sanciones civiles y multas administrativas.

La costosa inversión de los carritos de supermercado

Cada carrito representa un costo importante para las tiendas. Dependiendo del modelo, uno nuevo puede costar entre $100 y $300 dólares. Cuando desaparecen constantemente, los supermercados terminan gastando miles de dólares al año en reposición.

Además, los carritos abandonados generan problemas de seguridad vial y ocupan espacios públicos. En algunas zonas, incluso las alcaldías deben destinar recursos para retirarlos de calles y vecindarios.

Por eso, aunque muchas personas crean que llevarse uno “por un rato” no tiene consecuencia, las leyes de Nueva York consideran que el carrito sigue siendo propiedad del comercio en todo momento.

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