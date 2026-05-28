Cuánto gana una manicurista en Nueva York: salario por hora más propinas

Trabajar como manicurista puede convertirse en una fuente de ingresos estable en Nueva York, considerando que es una ciudad donde la belleza y estética mueven millones de dólares al año. En distritos como Manhattan y Queens, gracias a los pequeños negocios y servicios a domicilio, ejercer en el mantenimiento de las uñas es prácticamente un éxito.

El salario de una manicurista en la Gran Manzana puede variar considerablemente dependiendo de la experiencia, el tipo de salón, la clientela y, sobre todo, las propinas.

Según el Departamento del Trabajo (DOL), una profesional de uñas gana entre $40,000 y $65,000 dólares al año, aunque algunas especialistas logran superar esas cifras.

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Salario por hora de una manicurista en Nueva York

Actualmente, el salario base de una manicurista en Nueva York suele ubicarse entre $17 y $25.50 dólares por hora, precisa el DOL. Esa cifra puede aumentar en zonas de alta demanda o en salones reconocidos, donde los servicios son más costosos y la clientela deja mayores propinas.

Además, el salario mínimo legal en la ciudad se mantiene alrededor de los $17 por hora, por lo que ningún establecimiento debería pagar por debajo de esa cantidad si la trabajadora está contratada formalmente.

Sin embargo, muchas manicuristas no reciben únicamente un sueldo fijo. En este oficio es muy común trabajar bajo sistemas de comisión o porcentajes por servicio.

Trabajar como manicurista independiente permite ganar más dinero, aunque también implica cubrir gastos de materiales, herramientas, licencias y alquiler. Crédito: Adriaticfoto | Shutterstock

Cómo funcionan los pagos en salones y las propinas

El sistema de pago cambia según el lugar de trabajo. Uno de los modelos más frecuentes es el de comisión, donde la manicurista recibe entre el 50% y el 60% del costo total del servicio realizado.

Por ejemplo, si un procedimiento cuesta $100, la profesional podría quedarse con entre $50 y $60, sin incluir la propina.

Otros salones ofrecen sueldo fijo por hora más propinas, mientras que algunas trabajadoras optan por alquilar una estación dentro del local y trabajar de manera independiente.

Por su parte, las propinas en Nueva York representan una parte esencial del sueldo de una manicurista. De hecho, muchas profesionales aseguran que gran parte de sus ingresos mensuales depende directamente de la cantidad de clientes y de cuánto decidan dejar adicionalmente.

En este sentido, lo habitual es que los clientes otorguen entre un 20% y un 30% extra sobre el valor total del servicio. Por ejemplo, una sesión de uñas de $80 podría dejar una propina de entre $16 y $24 dólares.

Cuando una manicurista atiende varios clientes al día, esas propinas pueden incrementar notablemente el ingreso semanal. Además, las profesionales que dominan técnicas avanzadas, nail art personalizado o aplicaciones de gel y acrílico suelen cobrar tarifas más altas.

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