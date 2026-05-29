Una foto con Bad Bunny, en Madrid puedes lograrlo

A días de su esperado debut en la capital española, Bad Bunny recibió un tributo que permanecerá más allá de sus conciertos. Se trata de una figura dedicada a su imagen dentro del Museo de Cera de Madrid.

El recinto presentó la pieza adelantando el ambiente que se vive en torno al artista, quien atraviesa uno de sus momentos de mayor alcance en Europa.

La escultura retrata la etapa más reciente del cantante, con un atuendo que le ha acompañado en sus apariciones públicas de los últimos meses con tenis deportivos, pantalón beige, camisa abierta casi hasta la cintura y gafas oscuras. El museo incluso creó una ambientación inspirada en el Caribe para acompañar los códigos visuales asociados a su identidad.

Trabajo minucioso para capturar su presencia

El Museo de Cera de Madrid detalló que su equipo artístico trabajó buscando un realismo absoluto. Parte del reto fue reproducir la actitud y la postura con las que el intérprete de “DtMF”, “Tití me preguntó” y “Monaco” se mueve sobre el escenario.

El escultor responsable explicó que quisieron recrear uno de sus gestos más reconocibles, el chasquido de dedos que realiza en varias presentaciones en vivo.

El nivel de detalle también se refleja en el cabello y la barba, colocados pelo por pelo, una técnica habitual en trabajos hiperrealistas, pero que exige paciencia y precisión para que cada elemento encaje de forma natural.

Los tatuajes, un capítulo aparte

Durante la presentación, uno de los elementos que más sorprendió al público fue la reproducción exacta de los tatuajes del artista. El museo subrayó que no se dejó ninguno fuera y que este proceso contó con la participación del tatuador profesional Adrián Sánchez, conocido como Black Sánchez.

Él colaboró en la recreación de los trazos y símbolos que forman parte de la identidad física del cantante y que suelen llamar la atención en cada aparición pública.

La inauguración de esta figura coincide con un fin de semana decisivo para el puertorriqueño, quien está en plena gira internacional y ofrecerá en Madrid su primer concierto en la ciudad, una fecha muy esperada por sus seguidores en España.

Con esta adición, Bad Bunny se integra al grupo de artistas internacionales que ya cuentan con representación permanente en uno de los espacios turísticos más visitados de la capital española.

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