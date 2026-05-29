Donald Trump rinde emotivo homenaje tras conocerse que Claude Lemieux se suicidó

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump rindió un sentido homenaje a Claude Lemieux tras la muerte del ícono de la NHL a la edad de 60 años, llamándolo una “verdadera leyenda” del deporte y un aliado “extraordinario” del MAGA.

Trump escribió en sus redes sociales sobre la muerte: “Claude Lemieux, una verdadera leyenda del juego y uno de los competidores más feroces que jamás haya visto el hockey, falleció”.

“Claude era un amigo de la familia y un gran partidario de MAGA. Ganó 4 Copas Stanley con 3 equipos diferentes (Montreal, Nueva Jersey y Colorado) y los 80 goles de su carrera en los playoffs se encuentran entre los mejores de todos los tiempos”.

Trump continuó en su publicación de Truth Social: “Brendan, mis pensamientos están contigo, Deborah y toda la familia Lemieux: tú y tu padre fueron guerreros en el hielo. Todos los que aman la victoria y la resistencia extrañarán a Claude. #MAGA Presidente DONALD J. TRUMP”.

TRUMP: Says Claude Lemieux has died, praising the 4-time Stanley Cup winner’s 80 career playoff goals and support for “TRUMP” pic.twitter.com/D9iw0Tbk2R — Trump Truths (@trumptruthsbot) May 29, 2026

Autoridades informaron que Lemieux murió por suicidio

La Oficina del Sheriff del Condado de Palm Beach informó que los agentes respondieron poco después de las 3 a.m. a la escena de un aparente suicidio en la sala de exposición de una tienda de muebles en Lake Park, Florida.

La oficina del sheriff indicó que se cree que la víctima era Lemieux y que fue encontrado en un almacén trasero por uno de sus hijos.

Lemieux fue uno de los jugadores más polémicos de la NHL, conocido por provocar a las estrellas de los equipos rivales. Su juego frecuentemente traspasaba los límites de la legalidad, acumulando 1,777 minutos de penalización a lo largo de su carrera, además de la ira de la afición contraria.

Tras su retiro, Lemieux se convirtió en agente certificado por la NHLPA, representando a jugadores como el defensa de los Red Wings, Moritz Seider, y el portero de los Carolina Hurricanes, Frederik Andersen.

Seguir leyendo:

Murió Claude Lemieux, leyenda de la NHL y cuatro veces campeón de la Stanley Cup

Guardameta de los NY Rangers Jonathan Quick pone fin a una carrera de leyenda

Dallas Stars vetan a aficionado que compró boletos para grupo que hizo saludo nazi en partido de NHL