Dallas Stars vetan a aficionado que compró boletos para grupo que hizo saludo nazi en partido de NHL

Los Dallas Stars vetaron indefinidamente a un aficionado después de comprobar que había comprado boletos para un grupo de espectadores que fue captado celebrando un gol con un aparente saludo nazi durante un partido de la NHL en diciembre en el American Airlines Center.

La decisión se tomó tras la circulación en redes de un video que mostraba a al menos cinco hombres realizando el gesto desde sus asientos, lo que llevó a la franquicia de la NHL a abrir una investigación interna.

Group of Dallas Stars fans in full gear caught on video throwing Nazi salutes in Toronto Maple Leafs.



They did the full Nazi salute to the rhythm of the Stars’ goal song “Puck off” pic.twitter.com/4c31bFkAqD — LPC (@landpalestine) April 4, 2026

La persona encargada de grabar el video fue identificada como Courtney Ripley, quien declaró a WFAA-TV que las imágenes fueron filmadas durante un partido ante Toronto Maple Leafs en diciembre.

Aunque el club confirmó que identificó al comprador de las entradas y le prohibió el acceso al recinto, no se especificó si la medida se extiende al resto de los fans involucrados.

“Cualquier tipo de comportamiento discriminatorio u odioso no será tolerado y no tiene cabida en nuestra arena”, dijo el equipo en un comunicado.

“Crear y mantener entornos que sean inclusivos, seguros y respetuosos no es negociable para los Dallas Stars”, añadieron.

Un empleado de Dallas Stars confirmó a ‘The Dallas Morning News’ que se había identificado a la persona que “compró los boletos y será vetada indefinidamente del American Airlines Center”.

“Cualquier tipo de comportamiento discriminatorio u odioso no será tolerado y no tiene lugar en nuestra arena. Crear y mantener entornos inclusivos, seguros y respetuosos es algo innegociable para los Dallas Stars”, declaró.

En 2024, la Liga Antidifamación (ADL) registró 9,354 incidentes antisemitas en Estados Unidos, la cifra más alta jamás reportada, un salto del 5 % respecto a 2023 y parte de un aumento descomunal del 893 % en la última década.



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