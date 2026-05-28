Murió Claude Lemieux, leyenda de la NHL y cuatro veces campeón de la Stanley Cup

Claude Lemieux, cuatro veces campeón de la Stanley Cup y una de las figuras más determinantes en la historia de los playoffs de la NHL, falleció a los 60 años.

Lemieux estuvo presente esta semana en Montreal, participando el lunes como portador de la antorcha ceremonial del Bell Centre antes del Juego 3 de la Final de la Conferencia Este entre los Montreal Canadiens y los Carolina Hurricanes.

Conocido por muchos como el “Rey de la Primavera”, Lemieux será recordado tanto por su capacidad para crecerse en los momentos decisivos como por el estilo agresivo y provocador que lo convirtió en una de las figuras más polarizantes de su generación.

El lunes por la noche, apenas días antes de su fallecimiento, el Bell Centre le rindió homenaje cuando apareció sobre el hielo sosteniendo la histórica antorcha de los Canadiens frente a una ovación ensordecedora de la afición de Montreal.

Tu es chez toi ici, Claude Lemieux! ?



Welcome home, Claude Lemieux!#GoHabsGo pic.twitter.com/fQvfhZSNUB — x – Canadiens Montréal (@CanadiensMTL) May 26, 2026

Lamento del mundo de la NHL

“El mundo de la NHL lamenta el fallecimiento de Claude Lemieux, cuatro veces campeón de la Stanley Cup y uno de los jugadores más decisivos en encuentros importantes en la historia del hockey”, expresó el comisionado Gary Bettman en un comunicado emitido por La National Hockey League.

“Lemieux construyó su reputación en playoffs y ganó la Stanley Cup por primera vez como novato en 1986, cuando anotó 10 goles durante la postemporada con los Montreal Canadiens. Ganó el Trofeo Conn Smythe como Jugador Más Valioso de los playoffs en 1995 tras marcar 13 tantos en 20 partidos con los New Jersey Devils. También fue pieza clave en los campeonatos de Colorado en 1996 y New Jersey en 2000”.

Finalizó su carrera en la NHL con 786 puntos, producto de 379 goles y 407 asistencias, además de 1,777 minutos de penalidad en 1,215 partidos. En playoffs acumuló 158 unidades en 234 encuentros, incluyendo 80 anotaciones y 19 goles ganadores, cifras que lo colocan entre los jugadores más productivos en la historia de la postemporada.

Commissioner Bettman statement on the passing of Claude Lemieux. https://t.co/ce9wR6V8fp pic.twitter.com/6MNnqb56yi — NHL Public Relations (@NHLPR) May 28, 2026

Gran trayectoria

Seleccionado por Montreal en la segunda ronda del Draft de la NHL de 1983, Lemieux debutó con los Canadiens durante las campañas 1983-84 y 1984-85 antes de consolidarse definitivamente en 1985-86. Esa temporada disputó apenas 10 compromisos en fase regular, pero explotó ofensivamente en playoffs al registrar 10 goles y seis asistencias durante el recorrido de 20 encuentros que culminó con la conquista de la Stanley Cup para Montreal.

Inició oficialmente su carrera completa en la NHL en 1986-87 y rápidamente se convirtió en una amenaza ofensiva constante. Registró temporadas consecutivas de 27, 31 y 29 goles, convirtiéndose en apenas el sexto jugador en la historia de la franquicia en comenzar su trayectoria con tres campañas seguidas de al menos 20 anotaciones.

Lemieux también desarrolló una reputación como agitador físico. Entre 1986 y 1993 acumuló entre 105 y 156 minutos de penalidad en siete temporadas consecutivas, convirtiéndose en uno de los jugadores más temidos y polémicos de la liga.

Tras ser enviado a los Devils en 1990 luego de una conflictiva relación con el entrenador Pat Burns, el delantero recuperó rápidamente su capacidad anotadora. Marcó 30 goles en 1990-91, alcanzó un récord personal de 41 tantos en 1991-92 y registró 81 puntos en 1992-93, la cifra más alta de su carrera.

Aunque su producción ofensiva disminuyó en 1994-95, volvió a elevar su nivel durante los playoffs y lideró a todos los jugadores con 13 goles rumbo al campeonato de New Jersey. Esa actuación le permitió conquistar el Trofeo Conn Smythe luego de que los Devils barrieran a los Detroit Red Wings en la Final de la Stanley Cup.

Un año más tarde fue transferido al Colorado Avalanche y volvió a levantar el trofeo en temporadas consecutivas con equipos diferentes, convirtiéndose en apenas el décimo jugador en lograr esa hazaña. Durante la campaña 1995-96 anotó 39 goles y ayudó a Colorado a conquistar el primer campeonato de la franquicia tras su mudanza desde Quebec.

Lemieux regresó a New Jersey en la temporada 1999-2000 y sumó su cuarta Stanley Cup tras vencer a los Dallas Stars en seis encuentros. Más adelante también vistió los uniformes de Phoenix, Dallas y San Jose antes de retirarse definitivamente luego de la campaña 2008-09.

The NHL Alumni Association is devastated to share that Claude Lemieux has passed away at the age of 60.



Born in Buckingham, Quebec, Claude was selected by the Montreal Canadiens in the second round of the 1983 NHL Entry Draft and would make his NHL debut just a few months later? pic.twitter.com/iohlATU6qz — NHL Alumni (@NHLAlumni) May 28, 2026

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