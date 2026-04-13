Guardameta de los NY Rangers Jonathan Quick pone fin a una carrera de leyenda

Jonathan Quick, actual guardameta de los New York Rangers, anunció este lunes que el encuentro ante los Florida Panthers en el Amerant Bank Arena será el último de su distinguida trayectoria profesional.

A los 40 años, el nativo de Connecticut se retira como el portero nacido en Estados Unidos con más victorias (410) y blanqueadas (65) en la historia de la liga.

La decisión de Quick llega en el penúltimo partido de la temporada regular de los Rangers. El portero explicó que, tras casi dos décadas en la élite, “sentía que era el momento adecuado”. Para este cierre especial, su esposa Jaclyn y sus tres hijos (Madison, Carter y Cash) viajaron a Florida para presenciar su aparición número 921 en la liga (incluyendo playoffs).

Forjador de la dinastía en Los Ángeles

Aunque hoy viste la camiseta de los Rangers, el legado de Quick está estrechamente ligado a los Los Angeles Kings, equipo que lo drafteó en 2005. Fue la pieza angular de los títulos de la Copa Stanley en 2012 y 2014.

En 2012, su actuación fue histórica, ganando el Trofeo Conn Smythe tras registrar un porcentaje de paradas de .946 en la postemporada. Quick también ganó dos veces el Trofeo William M. Jennings (2014 y 2018) por ser el portero con menos goles en contra de la liga.

Además de su éxito en California, Quick representó a Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de 2014 como titular y sumó un tercer anillo de campeón en 2023 con los Vegas Golden Knights, aportando su veteranía en el vestuario durante la carrera por el título de la franquicia de Nevada.

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