Jorge Ramos logra un Emmy sin precedentes en periodismo independiente

La independencia informativa no siempre tiene ventanas tan visibles, pero esta vez brilló en grande gracias a uno de los comunicadores latinos más reconocidos.

La productora Tres Alebrijes, fundada por Jorge Ramos junto a las ejecutivas María Martínez-Guzmán y Bilai Joa Silar, obtuvo el Emmy de Noticias y Documentales 2026 por el programa “Jorge Ramos: Así Veo Las Cosas”. Con esta victoria, el espacio se convierte en el primer video podcast independiente de noticias en español en recibir este reconocimiento.

El momento no podría ser más significativo ya que actualmente la relación entre periodistas y audiencias atraviesa un punto sensible, en el que la confianza se mide con lupa y la credibilidad ya no depende únicamente de instituciones mediáticas, sino de quienes dan la cara todos los días. Ahí, “Jorge Ramos: Así Veo Las Cosas” ha encontrado una comunidad que lo respalda con fuerza.

La audiencia que eligió quedarse con su voz

Los consumidores hispanos ya venían marcando la pauta ávidos de encontrar información directa, confiable y conectada culturalmente. Por eso no sorprende que el proyecto de Ramos haya tomado impulso.

Sólo en marzo de 2026, el programa acumuló 101 millones de vistas entre YouTube, Instagram, Facebook y TikTok. Además, el canal principal en YouTube registró 4.85 millones de usuarios únicos mensuales.

Jorge Ramos así lo reconoce: “Este Emmy es de nuestra audiencia”, expresó el periodista y socio de Tres Alebrijes. “Ellos nos siguieron a nuestra nueva casa y desde aquí podemos hacer lo que siempre hemos creído: ofrecer un periodismo independiente, directo y sin concesiones“.

Este premio es una reafirmación del compromiso que hicimos con nuestra comunidad cuando comenzamos este proyecto y prueba que el periodismo independiente puede competir con los medios tradicionales y vencer" Jorge Ramos – Periodista

Aliados que impulsaron el camino digital

La productora también agradeció el apoyo de la Marguerite Casey Foundation y de YouTube, quienes ayudaron a consolidar un espacio pensado desde un enfoque digital-first, donde la confianza y la interacción directa con las audiencias son pilares.

La comunidad latina en Estados Unidos ha respaldado con su lealtad durante décadas que Jorge Ramos sigue siendo una de sus voces más sólidas. Hoy, eso ha quedado más que consolidado.

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