Diego Luna llega con “México 86” y los secretos detrás de ese Mundial

Existen historias nacionales que, pese a su magnitud, permanecen escondidas en el tiempo. “México 86”, el nuevo proyecto que impulsa Diego Luna, recupera uno de esos episodios, de cómo el país terminó como sede del Mundial de 1986 en medio de incertidumbre económica, tensiones políticas y el dolor todavía fresco del terremoto de 1985. Para el actor, este regreso al cine mexicano tocó fibras que él mismo vivió de niño.

La producción se presenta como original de Netflix, y llega justo cuando el ambiente futbolero está encendido a nivel continental y universal camino al Mundial 2026 que comienza en pocos días. Por ello, el contexto no podría ser más propicio para revisitar un momento clave que muchos conocen sólo por anécdotas familiares.

Un burócrata inesperado en medio de la jugada mundialista

La película sigue a Martín de la Torre, un funcionario creado para la ficción, pero inspirado en los engranajes reales detrás de la candidatura mexicana. Su empeño y su afición lo llevan a detectar una oportunidad histórica después de que FIFA retirara la sede a Colombia.

Con inteligencia política y una determinación casi temeraria, este empleado intenta abrirse paso entre despachos, intereses y maniobras diplomáticas para que México reciba, por segunda vez, el torneo más visto del planeta.

El largometraje está dirigido por Gabriel Ripstein, conocido por su trabajo en producciones como “Narcos”, y combina humor con momentos de tensión institucional. Ripstein encontró en esta historia un espacio perfecto para mezclar hechos comprobables con licencias narrativas que hacen brillar al personaje central sin desprenderlo de su contexto histórico.

Elenco que suma peso a la producción

Luna no sólo protagoniza, también produce una película que lo acerca nuevamente a relatos deportivos, como ocurrió con “Rudo y Cursi”, donde compartió escena con Gael García Bernal. Esta vez, lo acompaña un reparto sólido con figuras como Karla Souza, Daniel Giménez Cacho, Álvaro Guerrero, Memo Villegas y Juan Pablo Fernández.

La cinta propone una mirada íntima a quienes hicieron posible el Mundial del 86 sin reflectores ni homenajes. En su sinopsis oficial, se describe a Martín de la Torre como un hombre cuya pasión lo llevó a alterar un destino que parecía sellado para otro país. Entre maniobras arriesgadas y decisiones que rozan el límite, su historia pretende mostrar el lado menos visible de un logro colectivo.

El lanzamiento está fijado para el 5 de junio, a sólo seis días de que arranque la mayor competición deportiva del año el 11 de junio. “México 86” llega como antesala natural, pero también como una pieza que conversa con el presente y un país que vuelve a prepararse para recibir al mundo justo cuatro décadas después.

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