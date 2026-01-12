Chiquinquirá Delgado revela que el comienzo de su relación con Jorge Ramos fue difícil

A pesar de que Chiquinquirá Delgado y Jorge Ramos han compartido su vida por más de 15 años, la conductora reconoce que al inicio de su historia enfrentaron dificultades, especialmente en la forma de comunicarse, lo que incluso la llevó a pensar que la relación no prosperaría.

Durante una charla en el podcast ‘Me Salió Del Alma’, Chiquinquirá explicó que adaptarse a la personalidad de ambos no fue sencillo, ya que Jorge, por su formación como periodista, es una persona muy reservada y acostumbrada a aislarse en su propio espacio.

“He aprendido a entenderlo porque al principio me costaba muchísimo. Sentía como que no me quería, que no le importaba y que no me dedicaba tiempo, pero él es así, ese es su mundo y es lo que le gusta. Él se siente ahí en sus aguas y al principio fue difícil, pero ya no”, relató la venezolana.

En otro momento de la entrevista, Delgado comentó que, aunque su relación se ha mantenido sólida a lo largo de los años, ninguno de los dos contempla el matrimonio como una opción. Ambos ya pasaron por dos bodas, tuvieron hijos y terminaron divorciándose, por lo que no desean repetir esa experiencia.

“Vamos a ser novios ‘for ever’, a ver qué tal. A los dos no nos ha funcionado la receta del matrimonio entonces vamos a probar algo distinto a ver si y hasta ahora ha ido bien“, afirmó.

Chiquinquirá contrajo matrimonio en dos ocasiones: primero con el cantante Guillermo Dávila, padre de su hija Marielena Dávila, y posteriormente con Daniel Sarcos, con quien tuvo a su hija Carlota. Por su parte, Jorge Ramos estuvo casado con Gina Montaner y con Lisa Bolívar, madres de sus hijos Paola y Nicolás.

Aunque provienen de entornos distintos, la presentadora ha señalado que han logrado comprenderse plenamente y construir una familia unida junto a sus hijos.

“Además dos culturas completamente diferentes, porque él es mexicano, pero mira nos hemos acoplado superbién, hemos creado una familia moderna, como dicen por ahí: ‘los tuyos, los míos son nuestros’ y sin un papel firmado, sin una figura como el matrimonio nos ha funcionado bien“.

Finalmente, a sus 53 años, Chiquinquirá expresó que ya no considera que un documento legal, como el acta de matrimonio, tenga más peso que un compromiso auténtico entre dos personas.

“Pienso que hay gente que está más casada que una que está de verdad casada… un papel no significa nada a estas alturas de mi vida que he estado de los dos lados, no… es el compromiso, es el respeto, es el valor, el compañerismo… son tantas otras cosas más allá de un papel“, concluyó.

Mira aquí la entrevista completa

Sigue leyendo: