Los jerseys más vendidos en NY rumbo al Mundial 2026: EE.UU., Brasil y Francia lideran la demanda

La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ya se siente en las calles de Nueva York y no solo entre los aficionados que esperan los partidos en el MetLife Stadium. La emoción por el torneo ha provocado una auténtica fiebre de compras en las tiendas especializadas de fútbol, donde los jerseys de selecciones nacionales se han convertido en los artículos más codiciados del momento.

Uno de los mejores ejemplos es Classic Football Shirts New York, ubicada en el Bajo Manhattan, que ha experimentado un crecimiento notable en la afluencia de clientes durante las últimas semanas. De acuerdo a CBS News, fanáticos locales, turistas y coleccionistas recorren diariamente sus pasillos en busca de camisetas oficiales, banderas y otros recuerdos relacionados con el campeonato que se celebrará entre el 11 de junio y el 19 de julio.

El entusiasmo se ha intensificado desde que se confirmó que el MetLife Stadium albergará 8 encuentros del torneo, incluida la gran final. La expectativa de recibir miles de aficionados de todo el mundo ha impulsado las ventas hasta niveles que los comerciantes no habían visto en años recientes.

La camiseta de Estados Unidos, la gran protagonista

Entre todos los productos disponibles, una prenda destaca por encima del resto: la camiseta de local de la selección de Estados Unidos. La demanda ha sido tan alta que los ejemplares disponibles desaparecieron rápidamente de los estantes.

“Todos los que vienen buscan las nuevas camisetas del Mundial. Por ejemplo, las camisetas de local de EE.UU. que ya tenemos están completamente agotadas”, explicó Ronaldo Ayala, empleado de la tienda.

El fenómeno refleja el creciente interés por el fútbol en el país anfitrión. A medida que se acerca el inicio del torneo, más aficionados buscan identificarse con la selección estadounidense y formar parte del ambiente que rodeará al campeonato.

La posibilidad de vivir un Mundial en casa ha despertado un entusiasmo especial entre los seguidores, quienes consideran que vestir la camiseta nacional es una forma de participar activamente en la celebración deportiva más importante del planeta.

Brasil mantiene su lugar entre las favoritas

Si existe una selección capaz de competir con EE.UU. en popularidad dentro de las tiendas neoyorquinas, esa es Brasil. Las tradicionales camisetas amarillas de la “Canarinha” figuran entre las más vendidas y también entre las que más rápido se agotan cuando llegan nuevos inventarios.

El personal de la tienda asegura que cada reposición de productos brasileños dura muy poco tiempo en exhibición. La expectativa de ver nuevamente a una de las selecciones más exitosas de la historia del fútbol mundial atrae tanto a brasileños residentes en la ciudad como a seguidores de otras nacionalidades.

La comunidad brasileña en Nueva York tiene una presencia significativa y suele movilizarse masivamente durante los grandes eventos deportivos. Según Ayala, la experiencia vivida durante el Mundial de Clubes el verano pasado ofrece una muestra de lo que podría ocurrir durante la Copa del Mundo.

“Los brasileños estuvieron aquí todo el tiempo. Se apoderaron de Nueva York”, recordó.

El entusiasmo es aún mayor porque Brasil disputará su primer partido en el MetLife Stadium frente a Marruecos el 13 de junio, un encuentro que promete atraer a miles de aficionados vestidos con los colores verde y amarillo.

Francia sorprende con un diseño inspirado en Nueva York

Aunque EE.UU. y Brasil encabezan las ventas, otra selección ha logrado captar la atención de los compradores por motivos muy particulares: Francia.

La camiseta de visitante del combinado francés se ha convertido en una de las más buscadas gracias a un diseño inspirado en los colores de la Estatua de la Libertad. Este detalle ha generado interés tanto entre aficionados franceses como entre coleccionistas y residentes de Nueva York que encuentran una conexión simbólica con uno de los monumentos más emblemáticos de la ciudad.

La popularidad de esta camiseta demuestra que los compradores no solo buscan apoyar a sus selecciones favoritas, sino también adquirir piezas con valor cultural, histórico o estético.

La diversidad de nacionalidades que visita la tienda ha obligado a ampliar la oferta de productos para responder a una demanda cada vez más internacional. En una ciudad caracterizada por su multiculturalidad, las preferencias futbolísticas reflejan la riqueza de comunidades que conviven en los cinco distritos.

Mucho más que una prenda deportiva

Para los aficionados, comprar una camiseta mundialista va mucho más allá de adquirir una simple pieza de ropa. En muchos casos representa identidad, pertenencia y orgullo.

“Cuando consigues esa camiseta, formas parte de una comunidad”, afirmó Ayala.

Esa sensación se percibe diariamente en la tienda, donde personas de distintas edades y procedencias comparten conversaciones, fotografías y recuerdos alrededor de los colores de sus equipos favoritos.

El fenómeno resulta especialmente visible en Nueva York, una ciudad donde conviven comunidades provenientes de todos los rincones del planeta. Durante el Mundial, las camisetas funcionan como símbolos que permiten expresar raíces culturales, conectar con otros seguidores y celebrar la diversidad a través del deporte.

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