NYC agota en minutos registros para boletos de $50 del Mundial 2026

La fiebre por el Mundial 2026 ya se siente con fuerza en Nueva York. Miles de personas se apresuraron este lunes para registrarse en la lotería que ofrecía boletos de apenas $50 dólares para partidos de la Copa Mundial de la FIFA, agotando el límite diario de 50,000 registros en tan solo 3 minutos, según informó la oficina del alcalde.

El alcalde Zohran Mamdani anunció la semana pasada que 1,000 boletos serán vendidos exclusivamente a residentes de la ciudad de Nueva York mediante un sistema de sorteo. Además del acceso al partido, el paquete incluye transporte gratuito ida y vuelta en autobús hacia el MetLife Stadium, estadio ubicado en Nueva Jersey que albergará varios encuentros del torneo internacional.

La iniciativa busca ampliar el acceso a uno de los eventos deportivos más esperados del planeta, especialmente en una región donde los precios para eventos masivos suelen ser elevados. Los residentes podrán registrarse diariamente hasta el sábado 30 de mayo, comenzando cada mañana a las 10 a.m.

Sin embargo, de acuerdo con Gothamist, el primer día dejó claro el enorme interés que existe alrededor del torneo. El sitio web de inscripción presentó mensajes de error para algunos usuarios vinculados a determinados códigos de área telefónicos. Aun así, las autoridades señalaron que la plataforma no colapsó ni sufrió interrupciones graves.

Cassio Mendoza, portavoz de la alcaldía, explicó que el gobierno municipal trabaja junto con FEVO, la plataforma encargada de la distribución de boletos, para resolver las fallas relacionadas con esos códigos telefónicos.

La locura por conseguir entradas baratas en NYC para el Mundial 2026

Expertos en negocios deportivos consideran que la respuesta masiva no resulta sorprendente. Robert J. DiGisi, especialista en economía deportiva y profesor de la Escuela Wharton de la University of Pennsylvania, aseguró al medio citado anteriormente que el precio de $50 representa una oportunidad prácticamente inédita para eventos deportivos de este nivel en el área metropolitana de Nueva York.

“Desde una perspectiva de negocios deportivos, prácticamente están regalando dulces”, afirmó DiGisi. “Es una oferta increíble”.

El analista destacó que asistir normalmente a eventos deportivos en Nueva York puede resultar mucho más costoso incluso antes de comprar la entrada. Según explicó, aficionados de equipos como los Yankees pueden gastar más de $50 solamente en peajes y estacionamiento al asistir a un partido.

La combinación entre un precio extremadamente bajo y la limitada disponibilidad de entradas creó un escenario de alta demanda casi instantánea.

Además, el Mundial representa un evento poco frecuente en Estados Unidos. La última vez que el país organizó la competencia fue en 1994, hace más de tres décadas. Esa escasez temporal aumenta significativamente el interés del público.

“Es precisamente la rareza lo que impulsa todo esto”, señaló DiGisi. “El Mundial llega a EE.UU. una vez cada 30 años aproximadamente, mientras que los deportes tradicionales están disponibles cada temporada”.

El crecimiento del fútbol en EE.UU.

El entusiasmo también refleja el crecimiento sostenido del fútbol en EE.UU. Aunque históricamente deportes como el fútbol americano, el béisbol y el baloncesto dominaron el mercado deportivo estadounidense, el soccer ha ganado terreno en los últimos años, especialmente entre audiencias jóvenes y comunidades inmigrantes.

Las plataformas de streaming, las transmisiones internacionales y la expansión de ligas profesionales han contribuido a que más personas sigan competencias y equipos alrededor del mundo. La popularidad de figuras internacionales y el impacto de eventos recientes también han ayudado a consolidar el interés por el deporte.

Nueva York se perfila como uno de los principales epicentros de la Copa Mundial 2026, torneo que será organizado conjuntamente por EE.UU., México y Canadá. La región metropolitana albergará algunos de los encuentros más importantes del campeonato, incluida la final programada en el MetLife Stadium.

La expectativa ha sido tan alta que muchos fanáticos no han podido adquirir los boletos tradicionales porque estos han alcanzado precios inaccesibles. Por ello, la lotería impulsada por la alcaldía ha sido vista como una rara oportunidad para que más neoyorquinos puedan vivir la experiencia mundialista sin gastar miles de dólares.

Quienes logren completar el registro diario participarán automáticamente en el sorteo para obtener una de las codiciadas entradas. Las autoridades municipales confirmaron que los ganadores serán notificados el próximo 3 de junio.

Mientras tanto, cientos de miles de personas probablemente seguirán intentando ingresar al sistema durante los próximos días, en busca de una oportunidad histórica para asistir al evento deportivo más importante del planeta a un precio difícil de imaginar en NYC.

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