Nueva York lanza promociones y recompensas para apoyar a pequeños negocios durante el Mundial 2026

La ciudad de Nueva York busca que el impacto económico del Mundial 2026 llegue más allá de los estadios y beneficie directamente a los pequeños negocios de los 5 distritos. Con ese objetivo, el alcalde Zohran Mamdani, el Comité Anfitrión NYNJ y NYC Tourism + Conventions anunciaron nuevas iniciativas para incentivar el consumo local durante el torneo.

El programa principal permitirá que bares, restaurantes y otros comercios ofrezcan comidas y bebidas a un precio fijo de $26 dólares, mientras que residentes y turistas podrán acumular puntos y acceder a premios especiales mediante una plataforma digital vinculada a la Copa del Mundo.

Las autoridades informaron que cerca de 600 establecimientos ya se registraron para participar en las promociones, que estarán disponibles durante todo el campeonato y buscarán atraer tanto a aficionados locales como a visitantes internacionales.

Opciones gastronómicas a precio fijo en toda la ciudad

La iniciativa llamada “Five Borough Winners Special” ofrecerá comidas y bebidas por un módico precio en negocios adheridos de Manhattan, Brooklyn, Queens, El Bronx y Staten Island.

Según los organizadores, el objetivo es que los aficionados puedan disfrutar del ambiente mundialista sin necesidad de gastar grandes cantidades de dinero, al mismo tiempo que se impulsa la actividad económica de restaurantes y bares de barrio.

“No necesitas una entrada costosa para ser parte del Mundial. Nuestros pequeños negocios tienen algunos de los mejores lugares para disfrutarlo”, afirmó Mamdani al presentar el programa.

La propuesta apunta especialmente a pequeños comercios que dependen del flujo turístico y del consumo local. Además de ofrecer precios accesibles y previsibles, los negocios participantes obtendrán mayor exposición mediante campañas promocionales y presencia en plataformas oficiales del evento.

Las autoridades esperan que el Mundial genere un movimiento masivo de personas en la región metropolitana, especialmente alrededor de MetLife Stadium, sede de la final programada para el 19 de julio.

Recompensas y experiencias para aficionados

Otra de las iniciativas centrales será “Welcome World Rewards”, un sistema de recompensas que permitirá a los consumidores sumar puntos cada vez que visiten negocios participantes.

Los usuarios podrán registrar sus compras y consumos mediante la plataforma oficial del programa para acceder a diferentes beneficios, entre ellos mercancía exclusiva, experiencias especiales para aficionados y hasta la posibilidad de ganar entradas para la final del Mundial.

De acuerdo con Alex Lasry, director ejecutivo del Comité Anfitrión NYNJ, el objetivo es incentivar que residentes y visitantes recorran distintos barrios de la ciudad y conozcan negocios locales.

“Queremos crear una forma divertida y accesible para que residentes y visitantes exploren los negocios locales y descubran nuevos barrios”, señaló Lasry.

La estrategia también busca distribuir el impacto económico del torneo entre diferentes comunidades y no concentrarlo únicamente en las zonas turísticas tradicionales de Manhattan.

El programa estará activo durante toda la competencia y funcionará junto a otra iniciativa llamada “NYC Neighborhood Passport”, diseñada para motivar a los visitantes a conocer comunidades inmigrantes, instituciones culturales y eventos en los 5 distritos mediante un sistema de sellos digitales.

¿Cómo pueden participar los negocios?

Los comercios interesados podrán registrarse hasta el 1 de julio y tendrán varias formas de sumarse a las iniciativas.

Entre las opciones disponibles se encuentra ofrecer el menú especial de $26, repartir vasos conmemorativos de edición limitada o combinar ambas modalidades.

Los vasos promocionales tendrán diseños distintos para cada distrito y una capacidad de 710 mililitros. Según los organizadores, los establecimientos que completen su inscripción antes del 11 de junio recibirán lotes gratuitos para entregar a los primeros clientes.

Además de la promoción física en los locales, los participantes aparecerán dentro de la plataforma digital de Welcome World Rewards, lo que podría aumentar significativamente su visibilidad frente a millones de potenciales consumidores durante el torneo.

Uber será patrocinador oficial del programa, mientras que NYC Tourism + Conventions concentrará la información sobre promociones, actividades y establecimientos adheridos.

Las autoridades municipales consideran que estas iniciativas representan una oportunidad para que los beneficios económicos del Mundial alcancen directamente a pequeños empresarios y trabajadores locales.

Nueva York espera recibir una enorme cantidad de visitantes internacionales durante el torneo, especialmente en las semanas previas y posteriores a la final. Ante ese panorama, la ciudad busca aprovechar el flujo turístico para fortalecer la economía barrial y promover el consumo en comercios independientes.

Con promociones, programas de recompensas y campañas para explorar distintos barrios, Nueva York apuesta a convertir el Mundial 2026 en una celebración distribuida por toda la ciudad y no únicamente alrededor de los estadios.

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