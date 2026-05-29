Mundial 2026 dejará más de $3,000 millones en Nueva York y Nueva Jersey, según organizadores

El Mundial 2026 promete convertirse en uno de los mayores impulsores económicos para la región de Nueva York y Nueva Jersey. Los organizadores estiman que el torneo atraerá a más de 1,2 millones de visitantes y generará un impacto económico superior a los $3,000 millones de dólares, gracias a una combinación de eventos gratuitos, iniciativas comerciales y actividades culturales diseñadas para mantener a los aficionados activos durante toda la competición.

Las proyecciones fueron presentadas este jueves por Alex Lasry, director ejecutivo del Comité Anfitrión de Nueva York y Nueva Jersey para el Mundial 2026, durante una conferencia celebrada en el Museo Americano de Historia Natural. El directivo destacó que el objetivo no es solo llenar los estadios, sino extender los beneficios económicos a comercios, restaurantes y espacios culturales de toda la región.

“Estamos viendo a 1,2 millones de personas viniendo aquí y más de $3,000 millones de impacto económico. Y eso no ocurre simplemente porque queremos que ocurra; tenemos que trabajar en ello. Tenemos que asegurarnos de que estamos impulsando el impacto”, afirmó Lasry.

Lasry subrayó el reto de mantener el flujo de consumo a lo largo de los 40 días que durará la competición de la FIFA.

“La mayoría de los fanáticos vienen de 5 a 7 días, y necesitamos y queremos que la gente esté activada y tenga cosas que hacer en los días que no hay partidos”, subrayó.

Se han planeado varias cosas para que los turistas que vienen a los partidos del Mundial tengan en qué entretenerse, además del fútbol. (Foto: KENA BETANCUR/EFE)

Fan Festivals gratuitos y premios para los aficionados

Como parte de esta estrategia de dinamización cultural y social, el comité organizador confirmó que la totalidad de los Fan Festivals, los eventos en los que los aficionados pueden ver partidos al aire libre, asistir a conciertos y disfrutar de diversas actividades culturales, en las 2 ciudades, contarán con acceso gratuito.

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de la web oficial del comité, aunque el acceso requiere una reserva previa de boleto, la organización insistió en que no supondrá ningún coste para el público local ni para los turistas.

Apoyo al comercio local

La ciudad busca impulsar el comercio local mediante un programa de pasaportes, que se podrán recoger en las bibliotecas públicas de Nueva York, en las que los usuarios pueden conseguir diversas estampas en los 5 distritos de la Gran Manzana y varios lugares de la ciudad vecina.

“Cuanto más compres localmente, más puntos puedes ganar y canjearlos por premios”, explicó Lasry, quien detalló que entre los incentivos disponibles se incluirán artículos autografiados y la oportunidad de asistir a la final del campeonato.

Según los datos del comité, cientos de miles de residentes ya han completado su registro para participar en la campaña promocional.

La sede de Nueva York/Nueva Jersey albergará en el MetLife Stadium 8 partidos del Mundial: Brasil-Marruecos el 13 de junio, Francia-Senegal el 16, Noruega-Senegal el día 22, Ecuador-Alemania el 25, Panamá-Inglaterra el 27, así como un partido de la fase de dieciseisavos de final, uno de octavos y la final.

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