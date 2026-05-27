Exesposo de Mary-Kate Olsen quiere deshacerse de su casa en los Hamptons

El exesposo de la actriz Mary-Kate Olsen está buscando un nuevo propietario para su mansión en los Hamptons, Nueva York. El financiero de origen francés, llamado Olivier Sarkozy, espera recibir $10 millones de dólares por la propiedad.

Por ahora se desconoce la razón que ha llevado a Sarkozy a vender esta propiedad, pues ha sido parte de su vida durante años. Según información compartida por “Mansion Global”, Sarkozy compró esta mansión en 2006, varios años antes de casarse con Olsen, lo que quiere decir que la llegaron a compartir cuando estuvieron casados.

En el listado, disponible en la página web de Corcoran Group, la propiedad es descrita como “una encantadora residencia de más de 4,000 pies cuadrados en los Hamptons” que también “ofrece el equilibrio perfecto entre privacidad, carácter atemporal y una vida interior-exterior sin esfuerzo. Excepcionalmente rara, esta es una casa con un alma genuina, del tipo que no se puede fabricar”.

La propiedad está ubicada específicamente en Bridgehampton y su construcción data de 1994, aunque se dice que el sitio se mantiene en buen estado gracias a las reformas y mantenimiento que se le ha hecho en los últimos años.

Se desconoce si durante le tiempo que estuvo casa con Sarkozy la actriz pudo hacer cambios en la propuedad que se ajustaran a sus gustos.

La casa principal tiene una extensión 4,000 pies cuadrados distribuidos en seis dormitorios, cuatro baños completos, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

En el listado también se destaca que “cada detalle refleja el buen gusto de un verdadero experto. Rodeada de jardines maduros y exuberante vegetación, la propiedad ofrece una maravillosa sensación de aislamiento, a la vez que se encuentra a solo minutos de famosas playas, boutiques y el pueblo de Bridgehampton”.

Además de las comodidades del interior, esta propiedad cuenta con extensas áreas verdes, terraza, piscina, área de spa, comedor, área de barbacoa y otros espacios ideales para disfrutar al aire libre con familiares o amigos.

Sigue leyendo:

• Kesha recibió $6.68 millones de dólares por su casa en Los Ángeles

• Kathie Lee Gifford pide $100 millones de dólares por su mansión en Connecticut

• Ken Griffey Jr. pide $27 millones de dólares por su mansión en Orlando