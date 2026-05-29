Nueva York tendrá la potestad de clausurar los negocios a empleadores que roben salarios

Cualquier empleador de Nueva York ahora tendrá que pensarlo mucho para hacer trampa con los salarios legales de sus empleados: ahora las autoridades estatales tienen la autoridad de hasta cerrarle el negocio

En el acuerdo presupuestario 2026-27 entre la gobernadora Kathy Hochul y los legisladores estatales se incluye un giro importante para enfrentar al robo de salarios. Ahora el estado de Nueva York tendrá herramientas más agresivas para obligar a los empleadores a cumplir con deudas con sus trabajadores, lo cual incluye la posibilidad de echar judicialmente mano de sus bienes.

El nuevo proyecto de gastos e inversiones amplía significativamente el poder del Departamento de Trabajo estatal para perseguir a empleadores acusados de robo de salarios.

Entre las nuevas facultades destaca la posibilidad de imponer gravámenes sobre propiedades, emitir órdenes para congelar y confiscar activos financieros y quizá la medida más severa, ordenar la suspensión de operaciones contra empleadores que no cumplan con decisiones relacionadas con salarios adeudados.

“Desde que asumí el cargo, mi máxima prioridad ha sido mantener seguros a los neoyorquinos: en línea, en el lugar de trabajo y en el mercado de seguros. Los neoyorquinos nunca deberían tener que preocuparse por el destino de su dinero, ganado con tanto esfuerzo, ni de su información personal. Por eso estoy adoptando medidas adicionales para combatir el robo de salarios, mejorar la transparencia y devolver el dinero a los bolsillos de las familias”, destacó la gobernadora.

La gobernadora Hochul firmó este jueves el presupuesto estatal. Crédito: Mike Groll | NY Governor Office

Varias capas

En los hechos, la ofensiva estatal contra el robo salarial no comenzó con este presupuesto.

En 2023, la mandataria estatal promulgó la llamada Ley de Responsabilidad por el Robo de Salarios, la cual convirtió ciertas formas de robo salarial en una modalidad de hurto bajo la ley penal, permitiendo a fiscales buscar sanciones criminales más severas contra empleadores que deliberadamente retienen salarios.

Este año, la gobernadora Hochul creó un nuevo programa de subvenciones de 5 millones de dólares, administrado por el Departamento de Trabajo, con el fin de apoyar a los fiscales de distrito en la apertura de nuevas investigaciones penales , consolidando así en esta materia.

Ahora, el presupuesto 2026 agrega una segunda capa de presión: no solo aumenta las consecuencias penales, sino que impide que empleadores morosos continúen operando o escondiendo activos mientras ignoran decisiones de pago.

Para miles de trabajadores inmigrantes y de bajos ingresos en Nueva York, donde el robo salarial frecuentemente involucra horas extras no pagadas, trabajo fuera del reloj, propinas retenidas o descuentos ilegales, la nueva legislación podría redefinir una frustración común del sistema laboral: ganar un caso y aun así quedarse sin cobrar.

Ganar y cobrar

Hasta ahora, trabajadores y autoridades podían obtener determinaciones administrativas o sentencias favorables por salarios impagos, pero muchas veces el dinero nunca llegaba a manos del empleado porque el estado tenía capacidad limitada para ejecutar el cobro.

El nuevo presupuesto busca cerrar precisamente esa brecha entre ganar un caso y lograr cobrarlo.

El robo salarial sigue siendo un problema muy persistente particularmente en la Gran Manzana, donde se concentra una gran parte del empleo en industrias de bajos salarios y alta rotación laboral. El sector de los restaurantes, construcción, servicios de salud en el hogar, limpieza y trabajo de almacén figuran entre los sectores históricamente más afectados.

El Departamento de Trabajo estatal sostiene que la expansión de facultades aprobada en el presupuesto forma parte de una estrategia más amplia de cumplimiento que incluye mediaciones, citaciones y nuevos mecanismos de cobro.

Según datos estatales, Nueva York recuperó más de 35 millones de dólares en salarios perdidos y cobró 2,2 millones en sanciones relacionadas con robo salarial durante 2025, la cifra anual más alta desde 2015.

Más de 5,000 empleadores estuvieron involucrados en esos casos. Desde 2021, Nueva York pondera haber devuelto más de 130 millones de dólares a cerca de 125,000 trabajadores.



