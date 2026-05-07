Hochul anuncia “acuerdo” en presupuesto estatal de $268,000 millones: pero todavía no hay luz verde

Tras una larga espera y un retraso de más de un mes, cuando venció el plazo original para aprobar el presupuesto de $268,000 millones de dólares con el que se moverá el Estado de Nueva York durante el año fiscal 2027, este jueves la gobernadora, Kathy Hochul, anunció que llegó a un “acuerdo” con la Legislatura sobre la manera en que se invertirán los recursos.

Anunció nuevas leyes para proteger a inmigrantes, dar alivios a familias trabajadoras y un impuesto nuevo a los millonarios que tengan dos propiedades, considerado insuficiente, pero dejó por fuera inversiones vitales que garanticen la continuidad de acceso a salud a casi medio millón de personas y que tiendan una mano a familias ahorcadas con el costo de vida.

Sin embargo el “tira y afloja” sobre varios temas sigue entre los legisladores en Albany, quienes deberán aprobar el presupuesto final en los próximos días para que los proyectos de ley pendientes puedan implementarse plenamente con el presupuesto. Sigue alargándose el retraso.

Y aunque el “acuerdo” presentado por la gobernadora, quien se mostró bastante positiva sobre su eventual aprobación, no deja a todos conformes, entre otras cosas incluye fondos para ayudar a la Ciudad de Nueva York a cubrir parte del deficit fiscal actual de por lo menos $5,400 millones. Con el impuesto a millonarios que tengan más de una casa, s buscan recaudar $500 millones.

El presupuesto mostrado por la mandataria, que debía aprobarse el pasado 1 de abril, pone límites a la cooperación de las policías locales con ICE y autoridades federales de inmigración, elimina el impuesto a propinas, promulga cheques de reembolso para ayudar a familias a cubrir el costo de las facturas de servicios públicos y promueve cambios en leyes estatales de seguros de automóviles para reducir los costos.

Por otro lado, no se aumentan los impuestos sobre la renta ni los impuestos empresariales a nivel estatal, y se mantienen las facultades de la Gobernadora para realizar ajustes futuros “si las acciones del gobierno federal así lo requieren”.

“Prometí un presupuesto que funcione para la gente trabajadora y amplíe las oportunidades para todos los neoyorquinos, y no iba a dar marcha atrás en esa lucha”, aseguró la mandataria estatal, defendiendo su labor y dando un parte positivo.

“Junto con mis socios en la Legislatura, estamos cumpliendo esa promesa. Este presupuesto incluye cambios de gran alcance para reducir costos, mejorar la seguridad pública, proteger a nuestras comunidades de la extralimitación federal e invertir en el futuro de las familias de Nueva York”, agregó Hochul, quien este año busca su reelección como Gobernadora. “Estamos cumpliendo en materia de asequibilidad, seguridad, cuidado infantil, medio ambiente y vivienda. Este presupuesto es la culminación de una ambiciosa agenda que presenté en enero”.

Inmigrantes verían nuevas protecciones en el presupuesto nuevo. Crédito: Edwin Martínez | Impremedia

La Gobernadora agregó que “las negociaciones no fueron fáciles. Hubo desacuerdos muy sustanciales, decisiones difíciles y poderosos intereses especiales que intentaron influir en el resultado”, en medio de los efectos de las acciones del gobierno federal en la economía local.

“Los poderosos en Washington han hecho la vida más difícil para los neoyorquinos, no más fácil”, dijo la líder política, quien criticó a la administración Trump por recortes de $10,000 millones al Estado, pero quien sin embargo se mostró confiada en que el presupuesto verá la luz pronto.

“En los próximos días, la Legislatura celebrará conferencias y votará sobre los proyectos de ley del Presupuesto y, como siempre, los detalles finales se definirán a través de ese proceso”, dijo Hochul, a pesar de que el presidente de la Asamblea, Carl Heastie, aclaró este jueves que todavía no hay un acuerdo final y considera “prematuro” el anuncio de la mandataria.

El líder de la Cámara baja señaló que aún se está debatiendo varios asuntos entre ellos la posibilidad de restringir la actuación de ICE en ciertos lugares,y que ya no se está considerando la disposición de permitir que las fuerzas del orden invoquen la “causa probable” cuando hacen detenciones y al determinar la coordinación con autoridades de inmigración.

Hochul mencionó que como parte de los acuerdos finales alcanzados, ICE ya no podrá utilizar a la policía, las cárceles ni los recursos para llevar a cabo la aplicación de las leyes civiles de inmigración.

“Nuestros agentes —pagados con los impuestos de los contribuyentes locales— fueron contratados para proteger a sus comunidades: para estar presentes y asistir en accidentes de tráfico, para perseguir los robos en comercios y para detener la violencia doméstica. No están ahí para cumplir las órdenes del gobierno federal”, dijo la Gobernadora.

“Estamos promulgando una ley que permitirá a los neoyorquinos exigir responsabilidad ante los tribunales a todos los funcionarios gubernamentales —incluidos los agentes del ICE— cuando violen los derechos constitucionales de los ciudadanos de Nueva York”, anunció Hochul

Una inversión adicional de $1,000 millones de dólares a prioridades climáticas a través del Fondo de Futuros Sostenibles del estado y programas de Justicia Ambiental, al igual que recursos para mejorar la seguridad del metro, con una inversión adicional de $77 millones, también fueron revelados.

Gobernadora Hochul anuncia acuerdo en el presupuesto del año fiscal 2027. Foto: Flickr Gobernación NY. Crédito: Flickr Gobernación NY | NY Governor Office

El alcalde, Zohran Mamdani, se refirió en concreto al impuestos sobre segundas residencias de alto valor y apartamentos propiedad de inversores —valorados en $5 millones de dólares o más en la Gran Manzana, y dijo que sería de mucha utilidad para arreglar las finanzas de la Ciudad.

“Creo que muchas de esas conversaciones siguen en curso. Y hemos dicho una y otra vez que confiamos en la capacidad de ese impuesto para recaudar $500 millones de dólares al año, lo cual será fundamental para devolver a la ciudad a una situación financiera sólida”, dijo el burgomaestre. “Si bien sabemos que aún queda trabajo por hacer en las etapas finales del presupuesto estatal, el martes presentaremos nuestro presupuesto ejecutivo.

Jasmine Gripper, directora del Partido de las Familias Trabajadoras de Nueva York (NYWFP), criticó que los puntos revelados por la Gobernadora no sean suficientes para hacerle frente a la crisis de asequibilidad que sufren los neoyorquinos, que incluyen el costo de vivienda, atención médica, el precio de la gasolina y los alimentos básicos disparados y 450,000 personas a punto de perder su cobertura de salud.

Al mismo tiempo agregó que como el presupuesto no está cerrado, seguirán peleando para que la Legislatura abra caminos.

“El marco de este acuerdo no incluye medidas políticas sumamente necesarias para las familias trabajadoras, que han sido las más duramente golpeadas”, dijo la líder neoyorquina.

“Si bien nos complace ver que en el anuncio se incluyen nuevas protecciones para los neoyorquinos inmigrantes, aún no hemos visto detalles sobre cómo Nueva York cerrará las brechas presupuestarias de las ciudades de todo el estado, generará ingresos progresivos o evitará que los neoyorquinos pierdan su cobertura de salud”, manifestó.

“Instamos a la Legislatura a mantenerse firme y a garantizar que el presupuesto final incluya inversiones verdaderas y significativas en las familias trabajadoras”, aseveró.

Natalia Aristizabal, codirectora ejecutiva de la organización Make the Road New York, agradeció las nuevas protecciones para los neoyorquinos inmigrantes anunciadas en el presupuesto por la Gobernadora, pero advirtió que no presenta soluciones para abordar la colusión informal entre las fuerzas del orden locales con ICE, acciones que han generado detenciones masivas y violentas.

Asimismo criticó que no se impongan impuestos fuertes a los más ricos justo cuando miles de neoyorquinos de bajos recursos están en riesgo de perder techo y comida.

“La gobernadora Hochul ha capitulado una vez más ante los multimillonarios y las grandes corporaciones, al no implementar propuestas populares y de sentido común para cobrar impuestos a los ultra-ricos”, dijo, tras agregar que el impuesto sobre las segundas propiedades de los multimillonarios que se incluyó, es insuficiente.

“Estamos profundamente decepcionados de que, en el presupuesto anunciado, el Estado aún no haya presentado una solución para proteger a los casi medio millón de neoyorquinos que perderán su seguro médico el 1 de julio debido a recortes federales. Esto tendrá consecuencias que cambiarán vidas si no se remedia de inmediato en el presupuesto final”, concluyó la líder comunitaria.

Datos del presupuesto

$268,000 millones fue el presupuesto estatal aprobado para el año fiscal 2027 que empieza ya

$234,000 millones fue el presupuesto el año fiscal anterior

5.5% fue el incremento en el gasto del Estado

$5,400 millones es el déficit fiscal que enfrenta la Ciudad de Nueva York

$500 millones recibirá NYC con el impuesto a los millonarios sobre sus segundas viviendas de $5 millones de dólares o más en la Gran Manzana

$3,750 millones de dólares a lo largo de cinco años para la infraestructura de agua potable

$40,000 millones de dólares en ayuda escolar total

$1.000 millones de dólares en nuevos fondos para los actuales Hospitales de Red de Seguridad

$500 millones de dólares en apoyo adicional para los hospitales en dificultad financiera

$1,400 millones de dólares para el mantenimiento y la reparación de las carreteras y puentes

$6 millones de dólares al programa NY Kicks para aprovechar el impulso generado por la Copa Mundial de la FIFA 2026, mediante la construcción de campos de fútbol y otras infraestructuras destinadas a la recreación juvenil en comunidades desfavorecidas.

$10 millones de dólares a la iniciativa Saving Performing Arts and Cultural Experiences (NY SPACE), la cual otorgará subvenciones para ayudar a las organizaciones sin fines de lucro dedicadas a las artes escénicas a adquirir sus propios recintos.

$75 millones para impulsar importantes proyectos de transporte, como la remodelación de la Estación Jamaica y la ampliación del túnel del metro de la Segunda Avenida.

$17.5 millones de dólares para que estudiantes de décimo grado se capaciten en Primeros Auxilios en Salud Mental para Adolescentes.

$1,000 millones para reembolsos por pagos de servicios públicos

$1,700 millones de dólares más en cuidado infantil

$4,500 millones será la inversion total para subsidiar guarderías con costos másximos de $15 por semana

$1.000 millones de dólares a prioridades climáticas.

$352 millones de dólares en programas de prevención de la violencia con armas

$77 millones de dólares para asistir al NYPD en la vigilancia del sistema de metro.

$25 millones de dólares para ampliar el programa SCOUT de la MTA que atiende casos de enfermedades mentales graves en el sistema de metro

$576 mejorará el Crédito Fiscal por Cuidado de Niños y Dependientes para ayudar a sufragar los gastos de cuidado infantil de 230,000 familia

$395 millones de dólares para garantizar el desayuno y el almuerzo gratuitos a todos los estudiantes de educación básica

$65 millones de dólares en la Beca Opportunity Promise para universidades.

Protecciones para inmigrantes

Se establecerá un tope a los pagos para los conductores que incurran en conductas delictivas en incidents

Protegerá a los consumidores prohibiendo que las compañías de seguros fijen sus tarifas basándose en factores personal

Se prohibirá que las fuerzas del orden locales sean facultadas por ICE para la aplicación de las leyes federales de inmigración civil

Se eliminarán los llamados acuerdos 287(g) que permite a la policía estatal y local actuar como agentes de inmigración civil

Se establecerá un derecho estatal para demandar a funcionarios federales, estatales y locales —incluidos los agentes de ICE— por violaciones constitucionales.

Se negará a ICE el permiso para ingresar a lugares sensibles —incluyendo escuelas, bibliotecas, centros de salud, centros de votación y hogares— sin una orden judicial.

Se prohibirá a las fuerzas del orden federales, estatales y locales el uso de máscaras mientras se encuentren en servicio

Se elimina el impuesto sobre la renta del estado de Nueva York aplicado a los ingresos por propinas, hasta un límite de $25,000 dólares anuales

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