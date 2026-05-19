Demócratas presionan a Hochul para evitar que 450,000 neoyorquinos pierdan su seguro médico

Un grupo de legisladores demócratas en Nueva York intensifica la presión sobre la gobernadora Kathy Hochul para que destine fondos estatales y evite que unas 450,000 personas pierdan su cobertura médica pública tras los recortes federales impulsados por la administración de Donald Trump.

Más de 75 legisladores firmaron una carta enviada a Hochul en la que solicitan apoyo para mantener activo el llamado Plan Esencial, un programa de seguro médico subvencionado que beneficia a personas de bajos ingresos en el estado, informó Gothamist.

Los afectados ya comenzaron a recibir notificaciones informándoles que perderán su cobertura en julio. Aunque podrán buscar pólizas privadas en el mercado estatal, organizaciones defensoras de consumidores advierten que muchos no podrán asumir los costos.

El tema se ha convertido en uno de los puntos de tensión dentro de las retrasadas negociaciones del presupuesto estatal, que asciende a unos $268,000 millones de dólares y acumula casi siete semanas de demora.

El presidente de la Asamblea estatal, Carl Heastie, reconoció que la gobernadora y los líderes legislativos han discutido posibles soluciones, aunque aseguró que el costo para el estado podría alcanzar “miles de millones” de dólares.

Sin embargo, defensores del plan sostienen que el gasto sería mucho menor. De acuerdo con estimaciones citadas por Gothamist, mantener la cobertura podría costar cerca de $393 millones de dólares este año fiscal y unos $675 millones anuales hacia 2029.

La oficina de Hochul responsabilizó a Trump y a los republicanos del Congreso por los recortes sanitarios aprobados en Washington en 2025. Esas reducciones federales formaron parte de un amplio paquete de recortes de gasto destinado a financiar rebajas fiscales.

“Los congresistas republicanos de Nueva York son responsables de estos recortes en la atención médica tras haber votado a favor de arrebatar la atención médica a millones de familias trabajadoras”, declaró la portavoz de Hochul, Nicolette Simmonds.

La gobernadora sostiene que ya tomó medidas para proteger a la mayoría de los 1.7 millones de inscritos en el programa, pero legisladores demócratas consideran que todavía puede hacer más.

El senador estatal Gustavo Rivera afirmó que el estado sí dispone de mecanismos para evitar la pérdida de cobertura. “Tenemos una manera de resolverlo y no la estamos utilizando”, aseguró.

Entre las opciones discutidas figura cobrar una prima mensual de 50 dólares a los beneficiarios o reducir los pagos del programa a proveedores de salud para disminuir el impacto fiscal, según el medio.

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